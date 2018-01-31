يوفانوفيتش يعيـد الدفء إلى «بيت العميد»

نجح المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش في إعادة الدفء إلى «بيت العميد» بعد أن قاد الفريق الأول لكرة القدم إلى تحقيق فوز ثمين على الجزيرة أول من أمس بهدف دون رد استعاد من خلاله المركز الرابع.

وخرج النصر بما لا يقل عن 5 مكاسب من المباراة، أولها استعادة المركز الرابع للمراهنة بجدية على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا، والعودة إلى سكة الانتصارات بعد 52 يوماً لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري، وثالثاً استعادة اللاعبين الثقة في أنفسهم بعد فترة الشك بسبب النتائج السلبية، ورابعاً إعادة الهدوء إلى قلعة العميد عقب موجة الانتقادات التي طالت الفريق والإدارة، وخامساً التغلب على موجة الإصابات وتقديم أداء متوازن، حيث بدا الفريق مترابط الخطوط عكس الفترة السابقة التي كان يعتمد فيها على الكرات الطويلة تحت قيادة المدرب الإيطالي تشيزاري براندللي.

تغيير

وأكد يوفانوفيتش أن الفوز على الجزيرة جاء بفضل العزيمة وإصرار اللاعبين على تغيير الصورة القديمة، ورغم الأداء المتواضع إلا أن الفريق قدم المطلوب وخرج بنتيجة تتجاوز أهميتها مجرد النقاط الثلاث، وقال: «مثلما توقعنا جاءت المباراة صعبة وقوية، بحثنا عن تحقيق الفوز رغم الغيابات ونجحنا في ذلك بفضل الروح القتالية للاعبين ورغبتهم في تغيير الصورة القديمة. صحيح نوعية الأداء لم تكن جيدة ولكن لاعبي النصر حاولوا اللعب بطريقة أفضل والوصول إلى مرمى الجزيرة بطرق مختلفة لأننا كنا في حاجة ملحّة إلى الفوز».

وأضاف: «جئنا من خسارتين متتاليتين والفوز خيارنا الوحيد في المباراة لأن أهميته تتجاوز الـ 3 نقاط، هو انتصار للعزيمة ومكسب معنوي للفريق».

صورة جيدة

وأوضح المدرب الصربي أن الظروف التي يمر بها النصر بسبب الإصابات كانت تفرض عليه تحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أنه طلب من اللاعبين أن يظهروا بصورة جيدة في الملعب، وقال: خلال الفترة التي نعاني منها كثرة الغيابات نطلب من الجمهور الالتفاف حولنا ونعدهم ببذل كل ما لدينا من جهود حتى يكونوا فخورين بالفريق.

وصرّح يوفانوفيتش بأن الظروف الصعبة ليست حكراً على النصر وكل فريق يمكنه أن يمر بها، وقال: الأمر صعب علينا كجهاز فني لأن النصر من الفرق التي تلعب على الألقاب، نعلم أن الجمهور مستاء من نتائج الفريق ولكن كرة القدم لعبة الأمل وسنبذل كل جهودنا من أجل إسعادهم.

وكشف مدرب النصر عن أن تغييره للمهاجم سالم صالح كان بسبب إصابة تعرض لها في الشوط الأول ولم يكن قادراً على مواصلة المباراة، مشيراً إلى أن اللاعبين المصابين فاندرلي وعبدالعزيز برادة وراشد عيسى وفواز عوانة وجاسم يعقوب يخضعون للعلاج والبرامج الـتأهيلية وهو لا يعلم متى يعودون إلى المباريات.

بطاقات

وعن البطاقات الصفراء التي حصل عليها بعض اللاعبين بطريقة مجانية مثل محمود خميس وجوان العمري، أوضح يوفانوفيتش أن النصر لعب تحت ضغط وتوتر كبيرين، داعياً اللاعبين إلى التحكم في أعصابهم حتى لا يخسر الفريق جهودهم بسبب تراكم الإنذارات ومن الصعب تعويضهم في هذا الوقت بالذات الذي يغيب فيه ما لا يقل عن 7 لاعبين لأسباب صحية.

مهمة

راشد عمر: أخدم النصر في أي مركز

أكد راشد عمر لاعب النصر أن فريقه حقق المطلوب بالفوز على الجزيرة وإنهاء سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الماضية. وقال: حققنا فوزاً معنوياً مهماً سيساعدنا على تجاوز المرحلة الصعبة التي نعاني منها منذ فترة، وأعتقد أنه جاء في توقيت جيد ومع قدوم المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش.

وأوضح راشد عمر أن تغيير مركزه أثناء المباراة أكثر من مرة كان بتعليمات من المدرب في ظل غياب لاعبي الوسط عبد العزيز برادة وجاسم يعقوب، مؤكداً استعداده لخدمة الفريق في أي مركز يطلبه منه المدرب حتى رأس الحربة.

وكشف لاعب النصر أن الفترة القصيرة التي قضاها يوفانوفيتش على رأس الفريق لم تمنعه من تغيير شكل الفريق من ناحية الأداء على أرضية الملعب، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحسناً واضحاً على كافة المستويات.

رأي

العطاس: مباراة «تعبانة»

أكد أحمد العطاس لاعب الجزيرة في تصريح لقناة أبوظبي الرياضية أن المباراة كانت «تعبانة» من الجهتين، ولكن النصر نجح في حسمها بهدف مبكر ولم تنجح محاولات فريقه في إدراك التعادل، مشيراً إلى أن إيقاف نزيف النتائج السلبية يحتاج إلى مضاعفة الجهود من كافة اللاعبين.

وانتقد العطاس السلوك المسيء لبعض الجماهير في المباراة.

هروب

لاعبون يلتزمون الصمت

التزم لاعبو الجزيرة الصمت بعد خسارتهم من النصر بهدف دون رد، وانتظر ممثلو وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة لإجراء اللقاءات الصحافية، لكن اللاعبين اعتذروا. وعلّق ممثلو وسائل الإعلام آمالاً على اللاعبين أصحاب الخبرة للتحدث إليهم عن أسباب الخسارة أمثال علي خصيف وعلي مبخوت ومبارك بوصوفة لكنهم رفضوا مواجهة الإعلام.

تين كات: لاعبون مقصّرون وراء خسارتنا

عبر الهولندي تين كات عن استيائه من الأداء المهزوز الذي ظهر عليه لاعبو الجزيرة في مباراتهم أول من أمس أمام النصر، طالباً من المنسق الإعلامي للفريق ترجمة كلامه حرفياً حتى تصل رسالته بالشكل الذي يريده، ومحملاً سبب الخسارة إلى بعض اللاعبين الذين وصفهم بالمقصرين، قائلاً: «أنا هنا منذ سنتين لكنها المرة الأولى التي لا ألوم فيها نفسي بل ألوم العقلية غير السليمة لبعض اللاعبين، إنه أمر مؤسف أن أقول إنني مدرب أجنبي ولكنني أشعر بالغيرة على الفريق أكثر من بعض اللاعبين الذين ترعرعوا في النادي أو يحملون قميصه منذ فترة».

وأضاف: لا أجد ما أقول وآسف على الأداء الباهت وغير المرضي خاصة في الشوط الأول، وأعتقد أنه لو لعبنا مثلما ظهرنا في الشوط الثاني لكنا قادرين على الخروج بنتيجة إيجابية.

واستثنى تين كات في تصريحه اللاعبين الذين وصفهم بالمجتهدين، قائلاً: أعتذر للاعبين المجتهدين الذين يقاتلون من أجل الشعار وقدموا كل جهودهم في المباراة، ولكن بعض زملائهم لم يساعدوهم لعدم ظهورهم بالمستوى المطلوب منهم.

ظروف

وصرح المدرب الهولندي أن الظروف التي يمر بها الجزيرة بسبب الغيابات والإصابات وبعض المشاكل الأخرى دفعته إلى الاعتماد مرة أخرى على اللاعبين المقصرين وعدم استبعادهم من التشكيلة، مشدداً على ضرورة اتخاذ بعض التغييرات في الفترة المقبلة لتصحيح مسار الفريق الذي لم يذق طعم الفوز آخر 4 مباريات.

وقال: بالتأكيد هناك تغييرات، لن أستمر في العمل بهذا الأسلوب، أنا مسؤول ولن أهرب من تحمل المسؤولية، ومن العار أن يقول لاعب إنه يحب كرة القدم أو محترف لأنه لم يقدم شيئاً في 90 دقيقة، إن لم يكن من أجل الفريق ليكن من أجل نفسه وزملائه، صحيح هناك بعض المشاكل ولكن على اللاعبين أن يراجعوا أنفسهم.

أداء سيئ

ونفى المدرب أن يكون الأداء السيئ للاعبين سببه غياب الحافز لديهم وشعورهم بنهاية الموسم بعد المشاركة في بطولة العالم للأندية وخاصة المباراة القوية أمام ريال مدريد، قائلاً: الجزيرة ما زال في قلب المنافسة في كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ولدينا مشاركة في دوري أبطال آسيا، ومن يفكر بهذه الطريقة ويعتقد أن الموسم انتهى هو لاعب غبي، كل 4 أيام نخوض مباراة والموسم ما زال مستمراً.

وفي ختام تصريحه، أكد المدرب الهولندي أحقية النصر في الفوز، وقال: يستحق النصر الفوز علينا ليس لأنه لعب أفضل منا ولكن لأن لاعبيه لديهم عقلية جيدة ولا يوجد أي مبرر لأدائنا الباهت.

مبارك لمبخوت: سجل بمجهودك

وصف خليفة مبارك مدافع العميد الحركة التي قام بها مهاجم الجزيرة علي مبخوت عندما تعمد تسجيل هدف من كرة كان من المفترض إعادتها إلى النصر بالاعتداء على الروح الرياضية، وقال: الكرة كانت لصالحنا وكان على علي مبخوت الذي عودنا بروحه الرياضية إعادتها إلينا لكننا استغربنا تعمده تسديدها في المرمى، فقلت له إذا تحب تسجل، سجل بمجهودك ليس بهذه الطريقة، أتمنى لك كل التوفيق في المرة القادمة.

وأضاف: أستغرب الحالة التي كان عليها مبخوت، كان منفعلاً ومضغوطاً، أتمنى أن يستعيد مستواه قريباً. وأوضح خليفة مبارك أن ايفان يوفانوفيتش من المدربين أصحاب الخبرة الذين يعرفون كيف يضعون بصمتهم في الفريق خاصة أنه على دراية بقدرات كل اللاعبين، وقال: في حال حصل يوفانوفيتش على فرصة العمل معنا بشكل جيد سيعود النصر أفضل وأفضل.

وعن رأيه في المباراة، صرح خليفة مبارك أن ظروف الفريقين متشابهة وأن العميد كان في حاجة للفوز على الجزيرة بأي طريقة وبغض النظر عن الأداء، وقال: جاء الفوز بعد معاناة كبيرة، وهو خطوة إيجابية لتصحيح مسار الفريق وتحسين مركزه في جدول الترتيب، وأهميته في الأجواء التي سيخلقها داخل النصر.

وصرح خليفة مبارك أن غيابات الجزيرة لم تكن مؤثرة ولا تقارن بغيابات النصر، ولكن الأخير عرف كيف يستغل مجريات المباراة لصالحه ويخرج بالعلامة الكاملة.