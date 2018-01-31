كاميلي:صراع البقاء انحصر بين 4 فرق

اعترف كاميلي مدرب دبا الفجيرة بأن مستوى فريقه اختلف كثيراً عما قدمه أمام النصر في الكأس ثم الجزيرة في الدوري، وقال: دبا لم يقدم مستوى مقنعاً خاصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بدأ بشكل أفضل وحصل على التعادل، ولكن حدث خطأ بعد دقيقة واحدة في منطقة خطرة لم يكن له داعٍ، وسجل منه عجمان الفوز.

وأضاف: أن صراع البقاء ينحصر بين 4 فرق هي دبا الفجيرة والظفرة والإمارات وحتا، وان عجمان خطى بامتياز نحو تأمين نفسه.

مشيراً إلى أن الفريق كان أفضل معنويا بعد التعادل مع عجمان ولكن عودة (البرتقالي) السريعة للتقدم، أسهمت في ضياع النتيجة، وقال: عجمان اعتمد على الدفاع والمرتدات، واستحق الفوز لأنه كان أفضل من دبا الذي ارتكب أخطاء كثيرة.

وأكد كاميلي ثقته في قدرة فريقه على تجاوز الموقف الصعب الحالي، خاصة وان الفريق سيعود إليه 3 من العناصر الأساسية في الدفاع، وأشار إلى أن الـ 12 نقطة التي حصل عليها فريقه لا تتناسب مع ما قدمه من مستوى وضاعت منه نقاط في متناول اليد.

وحول تعثر دبا المتواصل أكد أن سبب التعثر أمام عجمان ربما يعود لضيق وقت الراحة والمباريات المتقاربة، خاصة وان الفريق لعب أمام النصر في مباراة امتدت لوقت إضافي وكان الوقت قصيراً بعد مباراة الجزيرة، وعجمان ارتاح أكثر من دبا قبل المباراة وظهر ذلك من أفضلية عجمان من الناحية البدنية.