«الإمارات» يكرّم موظفيه المثاليين

أقامت إدارة نادي الإمارات حفلاً لتكريم الموظفين المثاليين والمتميزين تقديراً لأعمالهم المميزة ومثابرتهم وحرصهم على إنجاز متطلباتهم الوظيفية التي حققوها وذلك في إطار استراتيجية النادي، التي تهدف إلى تحفيز منتسبيها وتشجيعهم على التميز في أداء واجباتهم.

حضر الحفل محمود الشمسي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أحمد النعيمي، ومحمد الحمادي وراشد أحمد بطي وأحمد العوضي وبشير راجي وراق المدير التنفيذي وعدد من الأجهزة الإدارية والفنية والموظفين.

من جانبه، أكد الشمسي، أن تكريم الموظفين والمميزين نتيجة طبيعية لما قدموه من أعمال وإخلاص في أداء مهامهم الوظيفية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن الإدارة تنتهج العديد من المبادرات التي من شأنها تعمل على تطوير العمل.

قام محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، يرافقه محمد اسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة، بتكريم المحتفى بهم من الموظفين المثاليين والمميزين، حيث تم تكريم أعضاء اللجنة الثقافية والاجتماعية على جهودهم، وشملت قائمة المكرمين كلاً من: خالد حسن النقبي وسمير راشد عمر وماجد عبيد الزعابي وعثمان خالد عثمان، كما تم تكريم عمار الشريدي على جهوده المميزة في النادي.