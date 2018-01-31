صالح المزروعي: مباريات الظفرة المقبلة نهائي كؤوس

أكد صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن المباريات المقبلة في دوري الخليج العربي تعتبر نهائي كؤوس بالنسبة لفريقه، ولا مجال فيها للخسارة، موضحاً أن موقفهم في جدول الترتيب يتطلب مضاعفة الجهد والعمل على تحقيق الانتصارات.

وأضاف: لدينا 8 مباريات في غاية الأهمية، الجهاز الفني واللاعبون يعلمون جيداً ما هو المطلوب في هذه المواجهات وضرورة إنقاذ الفريق والتقدم قليلاً في جدول الترتيب من العاشر وما دون، فقط المهم أن نبتعد عن شبح الهبوط واللعب في ملحق الهبوط لأن ذلك غير مقبول.

وأثنى المزروعي على نتيجة التعادل التي خرج بها الفريق أمام الوحدة، مؤكدا أن نقطة التعادل أعادت الروح والثقة للفريق لأنها تحققت أمام خصم قوي يطمع في لقب المنافسة ولولا التعادل لكان في الصدارة مع العين.

وقال صالح المزروعي: راضٍ عن النتيجة لكنني لست راضياً عن الأداء، استبدلنا الجهاز الفني وتعاقدنا مع أجانب جدد، فعلنا ذلك حتى نرى الفريق بمستوى ونتائج تلبي الطموحات لكن الأخطاء الفردية ما زالت موجودة والأداء يحتاج إلى مراجعة ووقفة.

كما أكد صالح المزروعي، أهمية الاستعداد الجيد للمباراة المقبلة ضد الجزيرة، موضحاً أنها مواجهة صعبة أمام حامل اللقب وتتطلب الكثير من الجهد وأضاف: صحيح أن الجزيرة يعاني في جدول الترتيب ولا يقدم المستوى الذي يليق به كبطل لكن لكل مباراة ظروفها ويبقى الجزيرة فريقا كبيرا وقويا، والفوز عليه لن يكون سهلاً؛ لذلك لا بد من مضاعفة الإعداد والاستفادة من الحالة المعنوية الجيدة التي سادت الفريق بعد مباراة الوحدة للخروج بنتيجة إيجابية.

من جهة ثانية، تأكد غياب المدافع عبد الرحمن يوسف عن مباراة الجزيرة المقبلة بعد تجدد الإصابة عليه في مباراة الوحدة، وخضع يوسف لفحوصات بينت أنه في حاجة إلى علاج وراحة. وقال يوسف إن غيابه ربما يمتد حتى مباراة دبا في الجولة 16 من دوري المحترفين.