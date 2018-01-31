يبدو أن هناك سوء توفيق «نحس»، يضرب كل من يحاول الوصول إلى الهدف 101 في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وهو الرقم الذي توج الغاني جيان لاعب العين والأهلي السابق، بلقب أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري، وحققه جيان في الموسم الماضي 2016 ـ 2017، عندما لعب مع الأهلي، ووصل برصيده التهديفي إلى 101 هدف في 97 مباراة.

ويعد أقرب اللاعبين لمعادلة رقم جيان، هو الأرجنتيني تيغالي، هداف الوحدة والذي وصل إلى الهدف رقم 99 في 105 مباريات، ولكنه توقف عن التهديف منذ تسجيله في دبا الفجيرة 12 الجاري، وتعودت الجماهير على متعة «الهاتريك» مع تيغالي.

ويبلغ رصيد السنغالي ديوب لاعب شباب الأهلي- دبي، 95 هدفاً في 133 مباراة (خاضها مع الظفرة وفريقه الحالي)، ولكنه تعرض لإصابة أبعدته فترة طويلة، ويتوقع عودته قبل نهاية الدوري بأسابيع، وعليه تسجيل 6 أهداف لمعادلة رقم جيان، إن لم يسبقه تيغالي.