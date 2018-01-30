العين إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بثنائية في شباك المالكية

تأهل العين إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه المالكية البحريني بهدفين دون مقابل، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الدور التمهيدي للمسابقة القارية.

وسيقابل العين نظيره الهلال السعودي بالرياض 13 فبراير المقبل في استهلالية مبارياته ضمن المجموعة الرابعة.

وكان المالكية البحريني نجح في الإبقاء على شباكه نظيفة طوال الشوط الأول بعدما فرض أسلوبه الدفاعي أمام مرماه، ليعتمد على الهجمات المرتدة، والتي لم تخل من خطورة.

وفي الشوط الثاني كشر العين عن أنيابه وضغط بقوة على الفريق الضيف عبر هجمات مركزة بالأطراف والعمق حتى نجح في الوصول لمرمي الضيوف عبر كلا من المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، ( ق 52)، و البرازيلي كايو لوكاس (ق 62).