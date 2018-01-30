تغريم جمهور شباب الأهلي بسبب التلفظ على خالد عيسى

غرمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة نادي شباب الأهلي دبي 50 ألف درهم، وذلك بسبب تلفظ جماهير الفريق على حارس مرمى العين خالد عيسى في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الخليج العربي.

كما أجلت تنفيذ قضية اللاعب السابق حميد الخاوي مع ناديه شباب الأهلي دبي بناء على طلبه وذلك لإتمام التسوية.

واستدعت اللجنة مدرب فريق 18 سنة بنادي خورفكان المغربي سعيد شخيت بسبب حدوث مشكلة بينه وبين حكم المباراة، وعلى أثرها تم استدعاء الحكم أيضا مع المدرب لحضور الجلسة المقبلة للجنة الانضباط .

إلى ذلك، خلت جلسة لجنة الانضباط من أي عقوبة على اللاعبين في مختلف المراحل بسبب قصَات الشعر، حيث لم تصل اللجنة أي شكوى.