«العميد» يستعيد «النصر» أمام الجزيرة

استعاد العميد «نغمة النصر» من بوابة الجزيرة وتغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، لحساب الجولة 14 لدوري الخليج العربي لكرة القدم على ملعب العوير، ليستعيد بذلك المركز الرابع بـ 20 نقطة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 18 نقطة. في المركز السادس

جاء الشوط الأول ضعيفاً رغم نجاح النصر في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق البرازيلي مارسيلو سيرينو (ق 6) ورد الجزيرة ببعض الهجمات التي افتقدت الدقة والتركيز ما سهل مهمة الدفاع النصراوي.

وانحصر اللعب وسط الملعب وفشلت كل محاولات الجزيرة للسيطرة على مفاتيح المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف.

ودخل النصر الشوط الثاني بقوة وصنع 3 فرص في دقيقتين وفرض سيطرة واضحة على مجريات المباراة بفضل تنويع طريقة لعبه والضغط على الجزيرة في مناطقه. من ناحية أخرى وضع عجمان قدميه بثبات في منطقة الأمان بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة 2 - 1 مساء أمس، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة، بالمركز الخامس وبقي دبا في 12 نقطة.

وأظهر «البرتقالي» أفضليته في الشوط الأول ونجح لاعبه سعود فرج في تسجيل هدف السبق «ق 24» بلعبة رأسية أخطأ تقديرها الحارس فهد محمد، وضاعت من سعود فرصة هدفٍ ثانٍ بعد دقيقتين، لينتهي الشوط الأول 1 - 0 لعجمان.

وانتقلت الأفضلية في بداية الشوط الثاني لدبا الفجيرة، الذي أدرك التعادل من ركلة جزاء «ق 65» سددها دا سيلفا على يسار الحارس حمد خالد، ولم يهنئ دبا بالتعادل ونجح الايفواري بكاري كونيه في تسجيل هدف الفوز لعجمان بتسديدة صاروخية من لعبة ثابتة «ق 67».