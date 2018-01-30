«الاستئناف» تُوقف تنفيذ عقوبة عموري

أوقفت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تنفيذ عقوبة إيقاف عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب العين ،مؤقتاً ،وحتى موعد اجتماع اللجنة، الأحد المقبل، ويحق لعموري المشاركة مع فريقه اليوم أمام المالكية البحريني في دوري أبطال آسيا.

ويتم في اجتماع لجنة الاستئناف المقبل، نظر الطعن المقدم من «عموري» والعين، على قرار لجنة الانضباط بايقاف اللاعب 4 مباريات، وتغريمه 50 ألف درهم، لمخالفته اللوائح، خلال «خليجي 23»، واستأنف العين على العقوبة رسمياً أمس وسدد الرسوم، كما طلبت لجنة الاستئناف تقرير اللجنة المحايدة المشكلة للتحقيق مع لاعبي المنتخب، في واقعة الخروج من دون اذن خلال البطولة.