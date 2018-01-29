عجمان إلى منطقة الأمان

وضع عجمان قدميه بثبات في منطقة الأمان بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة 2-1 ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي رافعاً رصيده إلى 19 نقطة، وبقي دبا في 12 نقطة.

وأظهر عجمان أفضليته في الشوط الأول وترجمها سعود فرج في تسجيل هدف السبق "ق 24" بلعبة رأسية أخطأ تقديرها الحارس فهد محمد، وضاعت من سعود فرصة هدف ثانٍ بعد دقيقتين فقط، لينتهي الشوط الأول 1-0 لعجمان.

وانتقلت الأفضلية في بداية الشوط الثاني لدبا الفجيرة الذي نجح في تسجيل التعادل من ركلة جزاء "ق 65" ارتكبها دفاع عجمان مع ياسين البخيت ونفذها دا سيلفا على يسار الحارس حمد خالد، ولم يهنأ دبا بالتعادل حيث نجح الايفواري بكاري كونيه في تسجيل الهدف الثاني لعجمان بتسديدة صاروخية من لعبة ثابتة "ق 67" لتنتهي المباراة بفوز عجمان 2-1.