«الريمونتادا» تعيد الوصل للوصافة

اقتنص فريق الوصل فوزاً غالياً وتغلب على الشارقة، أمس، بنتيجة 2 -1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد زعبيل، ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتحقق فوز «الإمبراطور» في 4 دقائق مجنونة، تمكن خلالها من قلب النتيجة بعد أن كان متأخراً بهدف على طريقة الـ«ريمونتادا».

حيث تقدم الشارقة بهدف يوسف سعيد في الدقيقة 34، بينما صمت الوصل عن التسجيل حتى الدقيقة 81 التي شهدت هدف التعادل عن طريق كايو كانيدو، الذي نجح بعدها بأربع دقائق في تسجيل هدف التقدم (ق 85) وتألق حارس الشارقة «ديدا» طوال 80 دقيقة قبل أن تهتز شباكه بالهدفين.

وبهذه النتيجة عاد الوصل إلى الوصافة من جديد، برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العين المتصدر برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد الشارقة عند النقطة 16 في المركز السابع.

وتراجع الوحدة إلى المركز الثالث بتعثره أمام الظفرة، أمس، بالتعادل 1 - 1، على استاد حمدان بن زايد، وحرم التعادل «العنابي» من الوصول إلى النقطة 32 التي كانت كافية لمشاركة العين في القمة، وأصبح رصيد الوحدة 30 نقطة بفارق نقطتين عن «الزعيم».

تقدم الوحدة في مباراته مع الظفرة بهدف مراد باتنا في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، لمخالفة خالد بطي مع العكبري، ونجح الظفرة في إدراك التعادل عن طريق عصام العدوة في الدقيقة 90. وبالتعادل وصل الظفرة إلى النقطة التاسعة مستمراً في المركز الأخير.

وتختتم الجولة اليوم بمباراتين، حيث يلعب النصر مع الجزيرة وعجمان مع دبا الفجيرة.

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