النصر والجزيرة..فرص العناصر البديلة

في لقاء يغيب عنه مجموعة من اللاعبين الأساسيين، ويبحث فيه كلا المدربين عن عناصر بديلة في الجانبين، يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم، فريق الجزيرة في الثامنة مساء اليوم، على ملعب العوير ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي، في لقاء «الظروف المتشابهة»، حيث يسعى كل منهما لتضميد جراحه والعودة مجدداً إلى طريق الانتصارات، إذ لم يذق العميد طعم الفوز في مرحلة الإياب بعد خسارتين متتاليتين من الشارقة والوحدة، بينما تعادل الجزيرة مع عجمان ودبا الفجيرة.

يحتل النصر المركز السادس في جدول الترتيب بـ17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة في المركز الرابع، وتبدو حظوظهما وافرة للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وتعدّ مواجهة الجزيرة المباراة الثانية للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش على رأس الفريق بعد أن خلف الإيطالي تشيزاري برانديللي الأسبوع الماضي.

النصر يخوض المباراة منقوصاً من 6 لاعبين لأسباب صحية، يتقدمهم المهاجم البرازيلي سانتوس فاندرلي، والمغربي عبد العزيز برادة، وجاسم يعقوب، وعامر مبارك، وفواز عوانة، وراشد عيسى.

وفي ظل هذه الغيابات المؤثرة لا يملك يوفانوفيتش أكثر من خيارين من الناحية الهجومية، هما الاعتماد على المهاجم سالم صالح أو الدفع بسيرينو في مركز رأس الحربة وتغيير مراكز بعض لاعبي الوسط مثل راشد عمر، وطارق أحمد بهدف تعزيز دورهما الهجومي خاصة أن النصر مطالب بالخروج بالنقاط الثلاث.

هزة قوية

على الجانب الآخر، يعاني الجزيرة من هزة قوية بسبب غياب ثنائي الدفاع فارس جمعة، وسالم راشد، بجانب لاعب الوسط خليفة الحمادي، ما يفرض على المدير الفني للجزيرة تين كات البحث عن بدائل في الدفاع، ويتوقع أن يشرك المدير الفني اللاعبين محمد العطاس وسالم العيدي في الخط الخلفي.

ويسعى فخر أبوظبي إلى العودة وتصحيح مساره في الدوري أمام النصر الذي يمتلك أفضلية الفوز على الجزيرة في عقره داره 4/‏ 2 في الدور الأول، وبعد سلسلة من الإخفاقات في الجولات الثلاث الأخيرة بخسارته من الوحدة 4/‏2 وتعادله مع عجمان 1/‏ 1، والتفريط في الفوز عندما استضاف دبا في الجولة الماضية ووقع مجدداً في فخ التعادل 2/‏2.

على المستوى الفني تشير التوقعات إلى عدم مشاركة خلفان مبارك صانع ألعاب الفريق وأفضل لاعب صاعد للموسم الماضي، وخلت قائمة الفريق الأساسية من اللاعب أمام الوحدة وعجمان ودبا في الدوري على التوالي، كما أن حظوظ مشاركة المدافع محمد عايض ضعيفة، في ظل أفضلية مسلم فايز، حسبما أفاد المدير الفني.

ويسعى تين كات إلى إيجاد حل عاجل لغياب التركيز حتى لا يسمح للمنافس بالتسجيل، عطفاً على مواجهة دبا الأخيرة الذي استطاع أن يسجل هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة على الرغم من تقدم الجزيرة بهدفين، كذلك يسعى لمحو الإحباط الذي أصاب اللاعبين نتيجة النتائج السلبية، واهتزاز الثقة بالنفس، وعوامل أخرى غير معلنة نوه بها تين كات في أكثر من موضع.

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اصطدم فخر أبوظبي بالعميد في مواجهتين كانت الأولى في الجولة 3 للدوري واستطاع النصر أن يحقق فوزاً ثميناً 4/‏ 2، ثم التقيا مجدداً في كأس الخليج العربي، وثأر الجزيرة لخسارته، وفاز على النصر بثلاثية نظيفة في دور المجموعات.

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التعادل هو سيد الموقف بالنسبة للجزيرة حامل اللقب، فمن 13 جولة خاضها، تعادل في 6 مباريات، وفاز في 4 مناسبات، وخسر 3 مباريات، ليصبح رصيده قبل مواجهة النصر 18 نقطة في الترتيب الرابع مؤقتاً، وتعادل الجزيرة مع الظفرة، الوصل، شباب الأهلي، العين، عجمان، ودبا، وفاز على، عجمان، حتا، الإمارات، الشارقة، وخسر من دبا، النصر، والوحدة.

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8 لاعبين من الفريقين نجحوا في تسجيل ثنائية في زمن الاحتراف هم فاندرلي وتاكايوكي موريموتو من جانب النصر وبايانو ودياكيه وأوليفيرا وفوزينيتش وبيترويبا وعلي مبخوت من جانب الجزيرة.

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نزل الجزيرة ضيفاً على النصر في 9 مباريات خلال مواسم الاحتراف حقق خلالها الفوز 5 مرات، بينما فاز العميد على أرضه في مناسبة واحدة وانتهت 3 مواجهات بينهما على استاد آل مكتوم بالتعادل.

الطريف في الموضوع أن النصر لعب 10 مباريات في أبوظبي حقق خلالها الفوز في 5 مناسبات، بينما على أرضه يجد صعوبة في التغلب على الجزيرة.

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يعتبر علي مبخوت هداف مواجهات الفريقين زمن الاحتراف بـ 10 أهداف، وقد سجل مبخوت أول أهدافه في شباك النصر في مباراة الإياب في موسم 2009-2010 عندما فاز فريقه بثنائية نظيفة وآخر أهدافه في لقاء الذهاب للموسم الحالي عندما فاز النصر 4-2.

جاهزية

علي حسين: ظروف متشابهة

أكد علي حسين لاعب النصر، أن فريقه جاهز لتقديم مباراة جيدة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، في ظل الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات، مشيراً إلى أن اللاعبين سيحاولون الظهور بشكل أفضل من المباريات السابقة، والالتزام بتعليمات المدرب، طمعاً في تحقيق العلامة الكاملة، لتحسين الأجواء في الفريق، عقب الهزائم المتكررة، وقال: نمر بظروف مشابهة للجزيرة، لقد عملنا بجدية خلال اليومين الماضيين مع يوفانوفيتش، الذي يعرفنا جيداً، وسنحاول تطبيق ما تعلمناه منه في السابق، وسنلعب من أجل الفوز فقط.

وقال إن النصر يحتاج إلى فوز واحد حتى ينطلق من جديد، موضحاً أن العمل يجب أن يكون مركزاً في الوقت الراهن على الجانب النفسي، وقال: الغيابات مؤثرة، ولكن هذا ليس مبرراً، وأمامنا خيار واحد، وهو تحقيق الفوز إذا ما أردنا التصحيح.

تغيير

زايد العامري: سعيد بالثقة

شدد المهاجم الشاب زايد العامري «21» عاماً على أنه وزملاءه تعاهدوا على تغيير النتائج السلبية التي وقع فيها الفريق مؤخراً، ومؤكداً أن الجزيرة فريق كبير وسيظل كذلك ويتحتم على أبنائه تدارك الأخطاء والسير على الطريق الصحيح مجدداً.

أوضح العامري أن النصر فريق قوي وسبق أن فاز على الجزيرة في الدور الأول.. مشيراً إلى أن مثله الأعلى هو زميله علي مبخوت، ومعرباً عن سعادته بنيله ثقة الجهاز الفني للفريق، وقال: سعيد جداً بالثقة التي وضعها المدرب في قدرتي على مساعدة الفريق الأول، واجتهد بشكل كبير حتى أطور أدائي في التدريبات والمباريات لأحصل على المزيد من دقائق اللعب في المستقبل، وسأظل على أهبة الاستعداد للمشاركة.