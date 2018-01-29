يوفانوفيتش والاختبار الصعب

شدد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر، على صعوبة المباراة التي يلتقي فيها العميد مساء اليوم، أمام الجزيرة، لحساب الجولة 14 لدوري الخليج العربي، ووصفها بالاختبار المهم في مشوار الفريق، من أجل استعادة المركز الرابع، والمنافسة حتى آخر لحظة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا العام المقبل.

موضحاً أن قيمة الفوز على الجزيرة، ليست في النقاط، بل من الناحية المعنوية، وقال: الظروف التي نمر بها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للتغلب عليها، ومواجهة الجزيرة صعبة، وفي الوقت نفسه، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا.

وصرح يوفانوفيتش أن ابتعاد النصر والجزيرة عن المنافسة على اللقب، كان بسبب الظروف الصعبة التي يواجهانها منذ بداية الموسم، ولكن الدفاع عن الشعار والحفاظ على سمعتهما، يفرض عليهما عدم الاستسلام، ومواصلة المنافسة بجدية لإنهاء الدوري في أفضل ترتيب ممكن، وقال: الفريقان ابتعدا عن المنافسة، وهذا لا يعني أن المباراة ستكون في المتناول، بل غاية في الصعوبة، لأنهما يبحثان عن مركز متقدم.

وأكد المدرب الصربي، أن تركيزه في الوقت الحالي على الإعداد النفسي للاعبين، بهدف تهيئة الظروف الملائمة للعمل، مشيراً إلى أن الفوز على الجزيرة، من شأنه أن يحسّن الحالة المعنوية للفريق.