تين كاتيحذر لاعبيه من هجمات العميد

تعتبر الغيابات في صفوف نادي الجزيرة وسوء النتائج التحدي الأكبر أمام الهولندي تين كات مدرب الجزيرة، الذي تذوق طعم البطولات مع فخر أبوظبي، وأخيراً بحصوله على رابع العالم في مونديال الأندية خلال ديسمبر الماضي في العاصمة أبوظبي.

تين كات يبدو منزعجاً ومستاءً من سوء النتائج والتراجع الكبير لحامل لقب الدوري، وقد حذر لاعبيه لا سيما المدافعين من هجمات النصر، وطالبهم بالاستفاقة، وعدم الشعور بالإحباط بعد تفريطهم في الفوز على دبا في الجولة الماضية.

قال: النصر فريق قوي وقد سبق وفاز على الجزيرة في الجولة 3 للدوري، وأعتقد أن ظروفه متشابه مع الجزيرة، خصوصاً أنه كان ضمن المرشحين للمنافسة على الدوري مع بداية الموسم، وتغيير الجهاز الفني لن يؤثر، لأن المدرب الجديد الصربي إيفان يوفانوفيتش سبق وأن قاد النصر.

تين كات، اعترف أن الفريق يمر بمرحلة صعبة بعد سلسلة من النتائج السلبية، ناتجة عن أمور خارجة عن إرادته واللاعبين أيضاً.