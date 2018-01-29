عجمان ودبا..المنطقة الدافئة

يستضيف عجمان في الخامسة والربع من مساء اليوم ضيفه دبا الفجيرة باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، وتبدو المواجهة متكافئة رغم تباين رصيد الفريقان، فعجمان لديه 16 نقطة في المركز الثامن بفارق المواجهات عن السابع «الشارقة» ودبا في المركز التاسع بـ 12 نقطة، وتمثل المباراة رد اعتبار لـ«البرتقالي» الذي خسر في الدور الأول صفر-2 ويتطلع الفريقان إلى الاقتراب من المنطقة الدافئة.

ويتشابه الوضع المعنوي للفريقين كثيراً في مباراة اليوم، فالضيف دبا عاد بنقطة غالية في الجولة الماضية من ملعب مضيفه الجزيرة، فيما عاد عجمان بالنقاط الثلاث كاملة من ملعب مضيفه شباب الأهلي-دبي، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ويخوض دبا اللقاء بصفوف شبه مكتملة بعد عودة المصابين والغائبين.

تدريبات

واستعد «البرتقالي» للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية تحت إشراف المدير الفني أيمن الرمادي الذي عمد على تهيئة اللاعبين البدلاء الذين يدفع بهم في تشكيلة المباراة في ظل الغيابات الكثيرة التي يواجهها عجمان هذه المرة، حيث يفقد الفريق نصف عناصره الأساسيين بداعي الإيقاف أو الإصابات، حيث يغيب اثنان من محترفيه الأجانب هما الأوزباكي حيدروف والهداف المحترف المالي مايغا، بالإضافة لحسين عبد الرحمن ومحمد شاكر وجاسم علي.

ورغم الغيابات الكثيرة، إلا أن المدرب الرمادي، أظهر اطمئنانه من جاهزية بقية اللاعبين وقدرتهم لتقديم مستوى جيد ومواصلة مشوار النتائج الإيجابية، التي بدأها عجمان بالحصول على 4 نقاط في أول مباراتين في الدور الثاني، واختتم الفريق تمارينه مساء أمس.

سيناريو

وفي المقابل يتطلع «النواخذة» إلى تكرار سيناريو مباراة الذهاب عندما تخطى «البرتقالي» بهدفين ويسعى الفريق للعودة من ملعب عجمان بالعلامة الكاملة، وحظيت تدريبات دبا عقب مباراة الجزيرة الماضية التي عاد فيها الفريق من أبوظبي بنقطة غالية، باهتمام كبير من قبل كافة أعضاء مجلس الإدارة الذين طالبوا اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية بملعب الفريق المضيف.

19

اهتز مرمى عجمان 19 مرة في 13 مباراة منها 3 من الجزيرة و4 من شباب الأهلي وهدفان من دبا الفجيرة و3 من العين و2 من الإمارات وهدف من الشارقة وهدفان من الوصل وهدفان من الوحدة، فيما احتفظ الفريق بشباكه نظيفة أمام النصر وحتا والظفرة.

13

ضرب حارس دبا الفجيرة المتألق فهد الظنحاني الرقم القياسي في التواجد ضمن تشكيلة الفريق هذا الموسم، حيث ذاد عن عرين النواخذة خلال 13 مباراة في دوري الخليج العربي وهي مجموع المباريات التي لعبها دبا حتى الآن، فضلاً عن مباراة واحدة في كأس رئيس الدولة أمام النصر ومباراتان في كأس الخليج العربي.

10

رغم تألقه ضمن مسابقة كأس الخليج العربي وتسجيله 4 أهداف إلا أن صاحب الرقم 10 في صفوف دبا أحمد راشد الملقب بباتو ظل رهين دكة البدلاء في عدد كبير من مباريات دوري المحترفين، ولا يعتمد عليه كاميلي كثيراً في الدوري أو يشركه كأساسي وإنما يدفع به في الشوط الثاني من كل مباراة حيث دخل أمام الجزيرة في الدقيقة 70.

مشوار

عبدالله سلطان: الأجواء مثالية

اعتبر عبدالله سلطان حارس عجمان مباراة اليوم أهم من مباراة الفريق أمام شباب الأهلي، مشيراً إلى أن الفوز الغالي الذي حققه فريقه على شباب الأهلي يتطلب مواصلة مشوار الانتصارات في مباراة دبا.

وقال عن فترته القصيرة مع عجمان منذ انتقاله في الفترة الشتوية معاراً من الظفرة: روح الأسرة الواحدة، هي سر الاستقرار الذي يعيشه «البرتقالي» وسر الأداء المميز للاعبين فالأجواء مثالية بمعنى الكلمة والإدارة والجهاز الفني واللاعبون يعملون بانسجام كبير.

كما أن المنافسة للتواجد في التشكيلة يحكمها جاهزية الأفضل، وكل لاعب يحترم وجهة نظر الجهاز الفني. وتابع: أي لاعب يطمح للعب أساسياً ومن هذا المنطلق كانت رغبتي في الانتقال، ومن أول أيامي في عجمان شعرت بروح الألفة التي تميز الفريق.

تركيز

عادل سبيل: لن نفرط في الفوز

أكد عادل سبيل لاعب دبا الفجيرة أن التركيز من أجل الفوز هو شعار دبا أمام عجمان واصفاً المباراة بأنها أصعب من لقاء الجزيرة في الجولة الماضية مشيراً إلى أنهم يستهدفون النقاط الثلاث مع كامل الاحترام لأصحاب الأرض وقال: لن نفرط في طموحاتنا بتحقيق الفوز رغم صعوبة اللقاء الذي يقام خارج ملعبنا، وعموماً نسعى لتقديم مباراة كبيرة تضمن لنا العودة بالنقاط الثلاث.

ووجه سبيل الشكر لمدرب الفريق كاميلي الذي منحه الثقة وفرصة اللعب أساسياً وقال: يتعين علي بذل جهد مضاعف مع بقية زملائي حتى أرد للجهاز الفني الدين.