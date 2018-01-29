كاميلي:الفوز يساوي 6 نقاط والتعادل مرفوض

أكد البرازيلي كاميلي مدرب دبا الفجيرة صعوبة مواجهة عجمان، مشيراً إلى أن الفريق الذي سيتمكن من تحقيق الفوز سيكسب 6 نقاط خصوصاً وأن اللقاء يجمع فريقين يبحثان عن تثبيت أقدامهما مع الكبار، ويطمحان إلى الابتعاد عن المركزين الأخيرين وقال: التعادل لن يكون مجدياً، كما أنه يجب الفوز في أي مباراة أمام الفرق التي تنافسنا على البقاء مثل الإمارات والشارقة والظفرة وحتا، ومثل هذه المباريات تعتبر بمثابة نهائي كؤوس، وهدفنا واضح وهو الثلاث نقاط.

وتمنى كاميلي أن يستمر ردولفوا وديغو بتسجيل الاهداف مثلما حدث أمام الجزيرة، مؤكدا قوة فريق عجمان ، الدور الكبير المنوط بخط دفاع دبا لمنع المنافس من التسجيل.

شفاء

وأبدى كاميلي ارتياحه لشفاء المدافع خليفة الشهياري من الإصابة وعودة حميد الماس، وقال: أسعى للاطمئنان على جاهزية ياسر سالم، وتجب الإشادة بإمكانات عادل سبيل والوافديــن الجدد وعلى رأســهم عبد الرحيــم أهلـي ووليــد احمد.