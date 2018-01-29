الرمادي: غياباتنا كثيرة والمباراة خطوة للأمان

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان أن مباراة دبا مثل كل مباريات الدوري لها أهمية قصوى، خصوصاً أن عجمان يتطلع لخطوة أبعد نحو الأمان والمباراة تمثل جزءاً مهماً في مسيرة الدور الثاني ويمكن من خلالها وضع قدم في المنطقة الآمنة، وتعتبر من أهم مباريات عجمان بالدوري.

ثقة

وعن الغيابات قال: نواجه جملة من الغيابات (نصف الفريق تقريبا)، ولكن ثقتنا كبيرة في قدرة الموجودين على الأداء بقوة، وطوال مشوارنا لا نميل للشكوى من الغيابات أو تبرير النتائج لغياب لاعب أو لاعبين وفي المقابل لدينا بدلاء جيدون نثق فيهم ،وسنلعب بـ11 لاعبا متميزا.

وأضاف: حققنا نتيجة إيجابية في أول مباراتين في الدور الثاني «4 نقاط» واللاعبون اكتسبوا خبرة جيدة، عوضوا بها النتائج السلبية في بداية الدوري وهم قادرون على الاستمرار بذات القوة والحماس.

جدية

وأكد الرمادي ضرورة الجدية في مباراة اليوم، بعيداً عن الفوز السابق الذي حققه عجمان على شباب الأهلي- دبي، وقال: لا نقبل أي ثقة مفرطة بسبب الفوز السابق، ونحن لم نحرز بطولة بل فو يساوي 3 نقاط في طريق تأمين موقفنا والمطلوب الاستمرار بذات المستوى حتى نحقق هدفنا المطلوب.