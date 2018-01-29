العين يتأهب للمالكية في تمهيدي آسيا

يختتم العين مساء اليوم مناوراته الميدانية، ويؤدي حصته التدريبية الأخيرة، في إطار برنامجه الإعدادي قبل مواجهة ضيفه فريق نادي المالكية البحريني في السادسة والربع من مساء غد على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الدوري التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكان الفريق البنفسجي أغلق بصفة مؤقتة ملف دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد نهاية مباراته مباشرة أمام فريق نادي شباب الأهلي دبي، التي جرت الجمعة الماضي على ملعب الأخير لحساب الجولة 14 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأجرى الفريق حصة تدريبية أمس، في حين سيؤدي مساء اليوم تدريبه الأخير على ملعب استاد خليفة بن زايد، تحت قيادة الكرواتي زوران ماميتش، الذي ينتظر أن يقف على مدى جاهزية اللاعبين، قبل أن يضع خطة وتشكيلة اللقاء.

وهذه هي المرة الثانية، التي يخوض فيها العين الأدوار التمهيدية، في حين تعتبر مشاركته في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم هي الثالثة عشرة بعد 12 مشاركة سابقة، تأهل خلالها من مرحلة المجموعات إلى ثمن النهائي 8 مرات، وإلى نصف النهائي 4 مرات، في حين خاض النهائي 3 مرات، وحقق اللقب مرة واحدة في وقت سابق من عام 2013 وهي المرة الأولى والأخيرة، التي يحصل فيها فريق إماراتي على اللقب القاري.

وتعتبر دوري أبطال آسيا هدفاً رئيساً للعين هذا الموسم، وتأمل الجماهير العيناوية في أن يذهب فريقها بعيداً بالمسابقة القارية البارزة ليعيد سيناريو العام قبل الماضي عندما وصل إلى النهائي، وكان قريباً من اللقب، لكن جيونبك الكوري الجنوبي استطاع حسم اللقب.

تدريب

من جهته، وصل أمس إلى الدولة فريق نادي المالكية البحريني لمواجهة العين غداً الثلاثاء على ملعب استاد هزاع بن زايد في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وترأس البعثة البحرينية، عبدالله منصور نائب رئيس نادي المالكية، إضافة للجهازين الفني والإداري و24 لاعباً.

وسيؤدي الفريق البحريني حصته التدريبية الرئيسة مساء اليوم على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الآسيوي. وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المالكية البحرينية بمسابقة دوري أبطال آسيا، بعد تتويجه بطلاً للدوري البحريني لأول مرة في تاريخه الموسم السابق.