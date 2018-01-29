الرميثي: ملتزمون بقرار المشاركة

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن النادي ملتزم بقرار اتحاد الكرة وتوجيهات القيادة الرياضية الرسمية بالموافقة على المشاركة في دوري أبطال آسيا موسم 2018، مشيراً إلى أن الوحدة والفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أتم الاستعداد والجاهزية لخوض منافسات البطولة القارية وتقديم أداء قوي يساهم في بلوغ الفريق أهدافه في البطولة.

وقال إن اتحاد الكرة أبلغنا رسمياً بالقرار شأننا شأن جميع الأندية التي تمثل الإمارات في دوري أبطال آسيا في ظل حرص النادي على تلبية طلب القيادة الرياضية، وأن النــــادي كان على استعداد لتلبية أية تعليمات في هذا الخصوص.

وأضاف أن النادي تلقى إخطار المشاركة رسمياً من الاتحاد وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في أبوظبي وطلبنا إيضاح بعض الأمور الخاصة بالعملية التنظيمية والترتيبات التي تسهل مشاركتنا في البطولة في ظل تأكيد الاتحاد أنه سيقدم كافة التسهيلات وسبل الدعم للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم وبالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتسخير كافة الإمكانيات والسبل التي تكفل مشاركة الأندية على الوجه المطلوب.

وأبلغ اتحاد الكرة أندية الوحدة والجزيرة والوصل والعين أمس بقرار الموافقة على المشاركة في دوري أبطال آسيا رسمياً، إذ عقد الاتحاد اجتماعاً أمس مع ممثلي الأندية الأربعة.