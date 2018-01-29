الجنيبي وبن هزام يلتقيان ممثلي الأندية المشاركة في البطولة

عقد اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً تشاورياً مع ممثلي الأندية الإماراتية الأربعة التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2018، وذلك في مقر الاتحاد بأبوظبي.

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين، بحضور محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ومحمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين ومشرف الفريق الأول، وعبدالله سالم عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، وعايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، ومحمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل.

وأكد الجنيبي خلال الاجتماع، أهمية سلامة وأمن فرقنا المشاركة في دوري الأبطال، لأن سلامة الفرق واللاعبين أولوية اتحاد الكرة. عُقد هذا الاجتماع للتشاور والتباحث ومناقشة مختلف السبل التي تضمن تقديم كافة التسهيلات وتوفير الدعم اللازم لفرقنا المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018، كما تم خلال الاجتماع إبلاغ الأندية بقرار اتحاد الكرة الرسمي على خلفية قرار الآسيوي برفض الملاعب المحايدة.

كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والاقتراحات والتأكيد على أهمية سلامة البعثات الرسمية لفرقنا المــشاركة في دوري الأبطال، والـــتزام الاتحاد الدائم بتوفير الدعم والمساندة وكل الأسباب التي تسهم في إنجاح مهــمة فرقــنا وحفظ أمنها وسلامتها، مع التأكيد على تحفظ اتحاد الإمارات لكــرة القدم على قرار اللجنة التنــفيذية للاتـــحاد الآســيوي الذي تجــاهل توصـــيات لجــنته المحايدة.