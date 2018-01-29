طاقم إماراتي للقادسية والفتح بالدوري السعودي

يدير طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة عمر آل علي، المباراة المهمة بين فريقي القادسية والفتح في الأسبوع الـ19 للدوري السعودي للمحترفين، التي تقام اليوم على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

ويضم الطاقم كلاً من الدولي مسعود حسن، مساعد أول، والدولي جمعة المخيني مساعد ثاني. وتمنت لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة التوفيق لطاقم التحكيم الإماراتي في إدارة المباراة بكل تميز. وكان الاتحاد السعودي خاطب اتحاد الكرة بطلب تعيين طاقم إماراتي للمباراة.دبي - البيان الرياضي

جدد نادي الإمارات تعاقده مع علي مصطفى مدافع الفريق الأول لكرة القدم حتى 2021 في إطار سياسة الإدارة برئاسة محمود الشمسي الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار للصقور، وفي ضوء الأداء الطيب الذي قدمه مصطفى مع فريقه الأخضر خلال الموسم الجاري، الذي خاض خلاله 10 مباريات، 4 في دوري الخليج العربي، و3 في كأس الخليج العربي، و3 في دوري الرديف، وسجل هدفاً واحداً.