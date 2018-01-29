منتخبنا وبلجيكا في افتتاح «دولية الناشئين»

أكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، اكتمال الاستعدادات لتنظيم البطولة الدولية الودية لمنتخبات تحت 16 سنة التي تستضيفها الدولة من 6 إلى 10 فبراير المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات وبلجيكا واليابان والتشيك. وتقام المباريات على ملعب نادي شرطة دبي، ويلعب منتحبنا مع التشيك في افتتاح البطولة، ومع اليابان 8 فبراير، ويختتم مبارياته مع بلجيكا 10 فبراير، واستدعى الكرواتي فيدرو ميلين، مدرب المنتخب 22 لاعباً لبدء تجمع داخلي في فبراير استعداداً للبطولة.

وأكد ابن هزام، أن البطولة تمثل حلقة ضمن سلسلة إعداد الأبيض الصغير للتصفيات الآسيوية التي ستقام في أكتوبر 2019، وقال الاتحاد يتواصل مع شركائه من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح، كما يتم التنسيق مع قنوات دبي الرياضية الراعي الرسمي للاتحاد والمنتخبات.