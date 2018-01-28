الاستئناف توقف تنفيذ عقوبة مبخوت

المصدر:
  • العوضي النمر
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 قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم في اجتماعها الذي عُقد  بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد مبارك الزحمي رئيس اللجنة وحضور عضوي اللجنة المستشار الدكتور علي الجرمن والمستشار حسن المرزوقي، تأجيل النظر في طلبات الاستئناف الذي تقدم بها كل من علي مبخوت ومحمد فوزي لاعبي نادي الجزيرة، وفي الاستئناف الثالث المقدم من نادي الجزيرة، إلى يوم الأحد الموافق الرابع من فبراير خلال اجتماعها المقبل.

ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة طلب إيقاف تنفيذ عقوبة علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة، بشكل مؤقت لحين النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به.

وصرح المستشار سعيد الزحمي، بأن اللجنة لم تتلق أي طلب أو استئناف من نادي العين، ولا اللاعب عمر عبد الرحمن "عموري" ، حول العقوبات الموقعة على اللاعب.

 

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