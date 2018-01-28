أروابارينا:المهم هدوء الأعصاب وتفادي الإنذارات

أشاد الأرجنتيني أروابارينا، مدرب الوصل، بمستوى فريق الشارقة، وأكد تطلعه إلى عبور «الملك» وقنص النقاط الثلاث للبقاء في صراع الصدارة، وقال: لا بد من الاجتهاد والعمل بشكل جيد وتصحيح الأخطاء وبذل أقصى الجهد، وتنتظرنا مواجهات صعبة ومهمة على مدار شهر ونصف الشهر.

ونتمنى الاستمرار في مشوار الانتصارات. وعن عودة البرازيلي مينديز الذي غاب عن لقاء العين للإيقاف، وغياب عبدالله النقبي للإنذار الثاني، قال: قمنا بتجهيز الفريق بصورة جيدة، وبعض اللاعبين في مرحلة العلاج والاستشفاء، وبعضهم مصاب ممن شارك في الرديف، والنقبي يحتاج للراحة وحصوله على الإنذار الثاني فرصة لاستعادة عافيته.

وأضاف: بالنسبة لرونالدو فقد كان موقوفاً إلا أنه كان يتدرب بشكل جيد ونتمنى أن تكون عودته إيجابية وأن يقدم المطلوب منه. وعن التحسب للإنذارات وخصوصاً على مستوى الدفاع قال: أحب ألا يحصل اللاعب من دون داعٍ على إنذار ونتناقش بصورة مستمرة مع الجهاز الفني واللاعبين للانتباه لهذا الأمر.

مشيراً إلى أن خبرته 18 عاماً كلاعب وقال: أنقل للاعبين خبرتي في ضرورة التحكم بأعصابهم، وعلينا عدم إهدار الطاقات في أمور سهلة، وأتمنى عدم الحصول على إنذارات في الفترة المقبلة لأنها ستنعكس سلباً على الفريق في ظل العدد المحدود للاعبين.