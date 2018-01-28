الوصل والشارقة.. الخطأ ممنوع

بمعنويات عالية يستضيف فريق الوصل نظيره الشارقة في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب الفهود بزعبيل، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي، وتكمن المعنويات العالية للاعبي الإمبراطور في الفوز العريض الذي حققه الوصل على الإمارات 4-1، في الجولة الماضية للدوري وتعزيز الأصفر فرصه في البقاء في صراع الصدارة.

كما أن التعادل الأخير الذي فرضه شباب الأهلي دبي على العين في اليوم الأول للجولة الحالية للدوري، عزز من طموح الإمبراطور ومعنويات لاعبيه في اعتلاء القمة مجدداً بعد أن تقلص الفارق بينه وبين الزعيم المتصدر إلى 4 نقاط فقط، وفي حال نجح الوصل في الفوز على الشارقة سيصبح الفارق نقطة واحدة وهو ما يسعى إليه الوصل.

وحث الجهاز الفني للوصل لاعبيه على عدم الخطأ أمام الشارقة والذي سيكلف الفهود الكثير في حدوثه، خصوصاً في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على ما حققه حتى الآن في مشوار الدوري.

عقوبة الإيقاف

ويحتل الإمبراطور المركز الثالث خلف العين المتصدر والوحدة الوصيف برصيد «28» نقطة، حصيلة فوزه في 8 مباريات وتعادله في 4، وخسارته لمباراة واحدة، ويدخل الفهود اللقاء في ظل غياب لاعب خط الوسط عبد الله النقبي الذي نال البطاقة الصفراء الثانية في لقاء الصقور الماضي.

وفي المقابل يعود المحترف البرازيلي رونالدو مينديز إلى تشكيلة الفريق بعد أن نفذ عقوبة الإيقاف بعدم مشاركته في الجولة الماضية حيث سبق وأن نال البطاقة الحمراء، ويعتبر مينديز من العناصر المؤثرة التي يعتمد عليها الجهاز الفني بشكل كبير وخصوصاً في مركز صناعة الألعاب الذي يجيده.

وعمد الجهاز الفني للوصل بقيادة الأرجنتيني أروابارينا إلى تكثيف تحضيراته الأسبوع الماضي، والعمل على تقوية خط الدفاع الذي يعاني منه الوصل، فضلاً عن منح اللاعبين الثقة في قدرتهم على العودة لصدارة الدوري مجدداً.

وفي المقابل استعد فريق الشارقة لمواجهة اليوم جيداً بتدريبات متواصلة عقب مباراته الأخيرة ضمن مواجهات الجولة 13 في دوري الخليج العربي أمام فريق الظفرة كسبها الشارقة بثنائية بعد أداء قوي رفع به الفريق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن وهو موقع شبه مريح لكنه يلزمه مواصلة مسيرة حصد النقاط للوصول إلى المنطقة الدافئة في المسابقة.

تصحيح ومعالجات

وعمل الجهاز الفني خلال التدريبات الماضية على معالجة السلبيات والأخطاء التي صاحبت أداء الفريق أمام فريق الظفرة خاصة في الجانب الهجومي وعدم الانسجام الواضح بين مهاجمي الفريق الأمر الذي انعكس على اللمسة الأخيرة وفي كيفية ترجمة الفرص الكثيرة التي وجدها الفريق ولم يسجل منها سوى هدف واحد حيث كان الهدف الثاني سجل بواسطة مدافع الظفرة في مرماه.

لذا تركيز مدرب الفريق عبد العزيز العنبري بصورة واضحة كان على كيفية التسجيل وكيفية توفير الدعم اللازم للمهاجم الصريح من خلال الأطراف وكيفية بناء الهجمات بحيث تكون اللمسة النهائية أهدافاً تسجل بدقة وتركيز عال.

توازن دفاعي

وكثف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري من خلال التدريبات الماضية اهتمامه الكبير بالجوانب الدفاعية والحرص على نظافة شباكه عبر الأسلوب الدفاعي المحكم في مواجهة الترسانة الهجومية لفريق الوصل الذي يضم الثنائي المتميز كايو وليما وهو ثنائي قادر على التسجيل من أنصاف الفرص.

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يتطلع فريق الشارقة في الجولة الرابعة عشرة من دوري الخليج العربي إلى مواصلة انتصاراته ومسيرة حصد النقاط وصولاً إلى النقطة 25، وهو الرصيد الكافي من النقاط حسب توقعات الخبراء لأن يجعل الفريق بعيداً عن منطقة الخطر، التي يتهدده فيها شبه الهبوط من دوري الخليج العربي.

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أصبحت الإصابات هي الهاجس الوحيد الذي يؤرق الجهازين الفني والإداري في فريق الشارقة بعد أن وصل الفريق إلى النقطة رقم ستة عشر عقب فوزه الأخير في دوري الخليج العربي على فريق الظفرة، حيث يدخل مواجهة وهو يعاني من نقص عددي بغياب (2) من أهم عناصره هما عيسى سانتو ومحين خليفة، ويسابق الجهاز الطبي الوقت لأجل تعافيهما ليعودا إلى صفوف الفريق في الجولات المقبلة.

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يفتقد فريق الوصل لجهود لاعب خط الوسط المتألق عبدالله النقبي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في لقاء الإمارات في الجولة الماضية، ويعتمد الجهاز الفني بشكل كبير على جهود النقبي الذي شارك في 17 مباراة كاملة مع الوصل هذا الموسم، وهناك العديد من الأسماء المرشحة لتعويض غيابه ومنهم حميد عبدالله، وخليل خميس وغيرهما.

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تمسكت إدارة نادي الوصل بالمحترف البرازيلي رونالدو مينديز لما يقدمه من خدمات رائعة للفريق، وخصوصاً في صناعة الألعاب، ويلعب مينديز دوراً مهماً في توزيع الكرات وخلق المساحات أمام لاعبي الوصل، ويعود اللاعب للفريق بعد أن غاب في الجولة الماضية لنيله البطاقة الحمراء وهي الأولى في تاريخه، ولعب مينديز 48 مباراة منذ قدومه لقلعة الإمبراطور.

تأكيد

سيف محمد: جاهزون لحصد النقاط

أكد لاعب الشارقة سيف محمد عن جاهزيتهم كلاعبين على تقديم الأفضل أمام فريق الوصل ضمن مواجهات الجولة 14 ومواصلة مسيرة حصد النقاط في دوري الخليج العربي وأضاف موضحاً:«تدربنا بصورة جيدة للمباراة ونعرف أن الوصل منافس قوي وشرس والتغلب عليه يستدعي التركيز والعمل بجد» لإسعاد الجمهور الذي ظل يقدم لهم الدعم بلا توقف.

وتوقع سيف محمد أن تكون المباراة أمام فريق الوصل أقوى من المباراة السابقة كون الوصل في وضع فني أفضل كما أن المباراة تأتي والفرق أكملت جاهزيتها وتسعى لكسب النقاط في الدور الثاني حتى تستمر في البطولة بشكل إيجابي: سنلعب بكل قوانا وسنبذل أقصى جهدنا ونأمل أن يحالفنا الحظ مع جهدنا وتكون ثلاث نقاط إضافية في البطولة من نصيبنا ومن ملعب فريق الوصل العنيد والذي يعرف بأنه قوي جدا في ملعبه.

تحدٍ

عبد الله صالح: تقديم مباراة ممتعة

قال عبدالله صالح مدافع الوصل إن مباريات فريقه ضد الشارقة تتسم دائماً بالقوة، ونتمنى أن نقدم مباراة ممتعة للجمهور، مشيراً إلى أن النتيجة التي حققها الوصل أخيراً بالفوز على الإمارات برباعية عززت من معنويات اللاعبين، ولفت إلى أن النتائج الإيجابية بصورة عامة تنعكس بصورة إيجابية على الفريق.

وأضاف: «تخطينا مرحلة تراجع النتائج، وأصبحنا في قمة المستوى والجاهزية لخوض اللقاء، موضحاً أن الوصل يمضي بمبدأ خطوة خطوة في أي مباراة ولا يستبق الأحداث».

وتابع: «فريق الشارقة متطور ويقدم أداءً جيداً هذا الموسم، ويمتلك عناصر جيدة والمهم هو أداؤنا في المباراة».

وختم بالقول: «نحاول الابتعاد قدر الإمكان عن نيل الإنذارات، وحصلنا على إنذارات من لا شيء في الجولات الماضية، وفي النهاية فإن الوصل بمن حضر، ولا مشكلة في الغيابات».