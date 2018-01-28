الظفرة والوحدة..طموحات متباينة

يستقبل فريق الظفرة على ملعبه عند الخامسة و 25 دقيقة اليوم ضيفه الوحدة ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي في مواجهة الطموحات المتباينة للفريقين حيث يبحث الظفرة عن النجاة من القاع، فيما ينظر الوحدة إلى اللقب ما يؤكد الدوافع المختلفة في كسب النقاط الثلاث.

ويعيش الوحدة واحدة من أفضل فتراته خلال السنوات الأخيرة بانتصاراته الداوية وعروضه الجيدة في المنافسة بجانب فرحة التتويج أيضاً بكأس سوبر عام زايد الذي ناله مؤخرا بعد الفوز على الجزيرة،وأمام «العنابي» فرصة كبيرة لمشاركة العين في الصدارة والتساوي معه في النقاط بعد تعادل الزعيم أول من أمس مع شباب الأهلي دبي، وستكون المباراة أفضل فرصة لأصحاب السعادة للاستفادة من تعثر منافسه على اللقب.

ويدخل العنابي المباراة وفي رصيده 29 نقطة ويطمح للوصول إلى النقطة 32 ومواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري للمباراة الرابعة على التوالي، ويسعى الفريق إلى تقديم أداء أفضل في مواجهة اليوم عن المستوى الذي قدمه أمام النصر رغم الفوز والذي لم يرض عشاقه كثيراً في أول مباراة له على استاد مدينة زايد الرياضية، ويعتمد المدير الفني للعنابي الروماني ريجيكامب على تشكيلة واسعة من العناصر الجاهزة فنياً وبدنياً بالإضافة إلى أوراق رابحة على دكة البدلاء.

صفوف مكتملة

يدخل الوحدة المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، بينما اقترب المدافع حمدان الكمالي من العودة إلى المشاركة في المباريات في ظل دخوله مرحلة التأهيل النهائية.

وحرص ريجيكامب على التأكيد على لاعبيه على أهمية مباراة اليوم أمام الظفرة وضرورة الفوز وعدم التفريط في الفرصة المتاحة أمام الفريق بالتساوي مع العين في صدارة المسابقة.

وفي المقابل يحتل الظفرة المركز 12 برصيد 8 نقاط نالها بفوز وحيد و 5 تعادلات، وتعرض الفريق للعديد من الهزائم في المنافسة كان آخرها أمام الشارقة في الجولة الماضية والتي زادت معاناته في الدوري ودقت ناقوس الخطر مبكراً وسط مخاوف من شبح الهبوط.

إعداد

واستعد الظفرة للمباراة بتدريبات قوية تحت قيادة مدربه جوكيكا الذي تعتبر مباراته اليوم مهمته الثانية له في قيادة الفريق بالدوري بعد مباراة الشارقة، واجتهد المدرب المقدوني في إيجاد حلول جديدة تمكن فريقه من كسب النقاط وركز على الجانب الدفاعي الذي ينتظر أن يشهد عدداً من التعديلات في إعادة توظيف مراكز اللاعبين.

وتشهد تشكيلة الظفرة عودة مدافعه عبد الرحمن ومهاجمه الجديد الأوزبكي ايغور مع عودة محتملة لـ «الميدا»الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الإصابة.

أهمية

وعلى الجانب الإداري شدد مجلس إدارة الظفرة على أهمية تحقيق النتائج الإيجابية وطالب اللاعبين بمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة، وحرص عدد من قادة النادي على متابعة التدريبات وتقديم الدعم المعنوي للاعبين وتأكيد الثقة في إمكاناتهم الفنية لتجاوز مرحلة الإحباط التي يعيشها الفريق والخروج من نفق النتائج السلبية.

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يسعى فريق الوحدة إلى مواصلة سلسلة الانتصارات في دوري الخليج العربي وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في البطولة بعد فوزه في آخر 3 مواجهات على حساب فرق الجزيرة ودبا والنصر، ويطمح الجهاز الفني الوصول إلى النقطة 32، واستغلال تعثر العين بتعادله أول من أمس مع شباب الأهلي - دبي، حيث وصل «الزعيم» إلى النقطة 32. ويملك فريق الوحدة مجموعة متميزة من اللاعبين قادرة على صناعة الفارق.

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لا يزال الظفرة يسعى لتحقيق فوزه رقم 2 في دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد أن حقق فوزاً وحيداً في الجولة الثانية من المنافسة على حساب الشارقة، ويخطط الظفراوية لتحقيق مفاجأة في لقاء اليوم بتحقيق انتصار مدوٍ على ثاني ترتيب المنافسة والتقدم في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير في المنافسة.

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من المفارقات التي تضع العديد من علامات الاستفهام أن الظفرة الذي يحتل المركز 12 في قاع ترتيب الدوري حالياً، كان قد حقق المركز رقم 6 بنهاية النسخة الماضية من المنافسة كأفضل ترتيب له في تاريخ مشاركاته بالدوري، وأصاب التراجع الكبير والواضح في مستوى ونتائج الفريق جماهير النادي بالدهشة وسط مطالب مستمرة بالعمل على تحقيق الانتصارات وإنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي يطارده.

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يأمل الوحدة تحقيق الفوز على الظفرة للوصول إلى الانتصار العاشر له في دوري الخليج العربي هذا الموسم وليكون أكثر الفرق تحقيقاً للفوز، إذ يملك الفريق في رصيده 9 انتصارات قبل مباراة اليوم بالتساوي مع العين.

أهداف

الحوسني: موقفنا يزداد صعوبة

أكد خلف الحوسني لاعب الظفرة صعوبة مواجهة الوحدة، مؤكداً أن الخصم فريق قوي ومنظم وحقق انتصارات مدوية في الموسم الحالي ويضم عناصر متميزة، وأضاف: نحترم الوحدة وندرك دوافعه في المباراة لكننا سنقاتل لأجل الفوز، نحن أيضاً لدينا دوافعنا وأهدافنا في كسب النقاط، موقفنا يزداد صعوبة من مباراة لأخرى ووجودنا في ذيلية الترتيب لا يليق بفريق الظفرة وجمهوره والنجاحات التي حققها سابقاً، لذلك لابد أن نتكاتف وأن نبذل قصارى جهدنا حتى يعود الفريق لسكة الانتصارات.

وأكد الحوسني أن زملاءه اللاعبين عازمون على تقديم أفضل ما عندهم وهنالك إصرار كبير وسط الجميع للخروج بنتيجة إيجابية اليوم، ذاكراً أن الظفرة يضم عناصر متميزة ويحتاج فقط إلى فوز حتى يتقدم في جدول الترتيب.

حذر

سالم سلطان: نحترم المنافس

قال سالم سلطان مدافع الوحدة أن الفريق يدخل مباراة الظفرة باحترام كبير للمنافس، مشيراً إلى صعوبة المباراة وضرورة التعامل معها بحذر خاصة في ظل وضع المنافس الذي يطمح للخروج من سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وأضاف: هدفنا الفوز للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري رغم الضغوط الكبيرة الواقعة على الفريق نتيجة الإرهاق من ضغط وتوالي المباريات.

وختم: أمامنا تحد كبير وكل اللاعبين لديهم الرغبة في الظهور بأفضل مستوى ممكن في ظل المنافسة الشريفة على حجز مكان في التشكيلة الأساسية، وأعتقد أن التغييرات التي يجريها المدير الفني باستمرار على التشكيلة تمنح الجميع الفرصة لإثبات وجوده في التشكيلة.