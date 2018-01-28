جوكيكا: الفوز يمنح الثقة للاعبين

أكد المقدوني جوكيكا مدرب الظفرة حاجة فريقه إلى فوز في دوري الخليج العربي، يعيده إلى الطريق الصحيح، ويمنح الثقة للاعبين، ذاكراً أنهم سيعملون على تحقيق هذا الفوز على حساب الوحدة في لقاء الفريقين اليوم وقال: قد يستغرب البعض من رغبتنا في هزيمة الوحدة، لأنه فريق قوي ونتائج فريقنا السابقة لا تمنحه هذه الأفضلية، لكني أثق باللاعبين، وأفكر دائماً في الفوز مهما كانت قوة الطرف الثاني.

تنظيم

وأشار جوكيكا إلى موقف الظفرة وقال: نحتل المركز الأخير في المنافسة وهو أمر غير جيد ، وكل خسارة تجعل موقفنا أصعب ، لذلك لابد من تنظيم صفوفنا وتحقيق النتائج الإيجابية، كل شيء يمكن أن يتحقق بالروح القتالية، والإصرار، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وعليهم إثبات تميزهم في الملعب، ومن يجتهد ويستغل الفرص ينجح في مهمته.

تجهيز

وكشف مدرب الظفرة عن تجهيزه للفريق تكتيكياً ومعنوياً مع تصحيح الأخطاء وقال: أعلم أننا سنقابل واحداً من أفضل فرق الدوري، يمتلك العديد من الحلول لإحراز الأهداف، ومن الصعب إيقاف هجومه، وأكملنا إعدادنا بشكل جيد.