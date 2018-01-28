ريجيكامب:مطالبون بالحذر لتفادي المفاجآت

شدد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بالوحدة أن فريقه مطالب بالحذر لتفادي مفاجآت الظفرة رغم رغبة العنابي في الفوز الذي لا بديل عنه للاستمرار في المنافسة على صدارة دوري الخليج العربي، مؤكداً على صعوبة المواجهة وأنه يخشى من الظفرة بغض النظر عن نتائج المنافس وموقعه في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، وقال نسعى إلى الفوز من بداية اللقاء ولكن هذا لا يعني أن نغامر ونحن مطالبون بالحذر والتركيز على النواحي الدفاعية وبناء الهجمات بشكل جيد.

ثقة

وأضاف: لدي ثقة كبيرة في لاعبي الوحدة الذين وصلوا إلى مستوى عال من الجاهزية ويدركون جيداً أن كل مباراة في غاية الأهمية وهذا ما يجعلني متفائلا، ولا يجب أن يشعر اللاعبون بالاسترخاء لأننا مطالبون بمواصلة الانتصارات، ولدي بعض التخوف من أن يتسبب الإرهاق في إصابة اللاعبين بفقدان التركيز في بعض الأوقات، كما أخشى من الظفرة الطامح للفوز.

تكتل

وعن مواجهة التكتل الدفاعي للمنافسين قال: نجحنا في إيجاد الحلول في العديد من المباريات وفي مباراة النصر الأخيرة سجلنا هدفاً وأضعنا ركلة جزاء، واللاعبون يعلمون المطلوب ، الأهم التمتع بالتركيز أمام المرمى.