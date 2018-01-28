«الاستئناف» تنظر في شكاوى الجزيرة

تنظر لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سعيد مبارك الزحمي، في 3 استئنافات مقدمة من نادي الجزيرة، تقدم بهم لاعبا المنتخب علي مبخوت ومحمد فوزي للطعن في العقوبة الصادرة بحق كل منهما من لجنة الانضباط بإيقاف الأول 4 مباريات وغرامة 50 ألف درهم، وتغريم الثاني 40 ألف درهم على خلفية خروجهما من معسكر المنتخب بدون إذن خلال منافسات خليجي 23، حيث تضرر الجزيرة من قرارات «الانضباط».

ومن المتوقع أن يعيد العين تقديم شكويين بشكل رسمي، قبل انعقاد جلسة اليوم، بعد أن تم رفض طلب تقدم به نادي العين ولاعبه عمر عبد الرحمن بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق اللاعب من قبل لجنة الانضباط بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 50 ألف درهم لعدم استيفاء شروط طلبات الاستئناف ودفع الرسوم.