استطلاع «البيان»: التذاكر الإلكترونية تجربة ناجحة

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركة الأندية الإماراتية في " دوري أبطال آسيا لموسم 2018 ".. مؤكدا التنسيق مع هذه
شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس ختام النسخة الثانية لبطولة راشد بن
يرعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رالي دبي العالمي، الذي يصنف هذا العام
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، جانباً من منافسات اليوم الرابع من أشواط جائزة الملك عبد العزيز
توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة - بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد
شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن
يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية عند الخامسة مساء اليوم حفل السباق رقم 9 في الموسم الحالي، الثالث في عام زايد، والذي
تنطلق في الساعة الثامنة وأربعين دقيقة صباح اليوم بطولة الغولف مرسيدس - بنز الدولية للمحترفين والهواة في نسختها الخامسة
بصعوبة ووسط منافسة ساخنة استطاع فريقا الحبتور وزيدان تحقيق أول فوز لهما في بداية مشوارهما في بطولة كأس ماكلارين للبولو«
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ
فرض النجم الرادسي التونسي، مفاجآته على النسخة 29 لبطولة دبي الدولية من البداية وحتى النهاية، بفوزه على الهومنتمن
أشاد 78% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي بتجربة التذاكر الإلكترونية لدخول المباريات التي بدأ تطبيقها في دوري