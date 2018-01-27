يوفانوفيتش: تركت النصر في وضعية أفضل

أكد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر أن الوضعية التي ترك عليها النصر في أكتوبر 2016 أفضل بكثير من الحالة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي.

وقال: عندما غادرت النصر في 2016 كان بسبب غياب النتائج ولكن كنا نملك فريقا مقاتلا لديه الروح ويقدم أداء أفضل من الآن، ليس من السهل العودة سريعا إلى ما كنا عليه لأن المباريات مستمرة والانتقال من أسلوب إلى آخر يحتاج إلى الوقت.

وأوضح المدرب الصربي أن الظروف التي يمر بها النصر حاليا تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للتغلب عليها واستعادة الوجه الحقيقي للفريق، معربا عن ثقته في كل اللاعبين لتقديم كل طاقاتهم من أجل ذلك.

وصرح يوفانوفيتش أن النصر والجزيرة واجها الصعوبات نفسها من بداية الموسم، الأمر الذي حرمهما من المنافسة على لقب الدوري ،مؤكداً أن المباراة التي ستجمعهما بعد غد ستكون غاية في الصعوبة.

وكشف مدرب النصر أن المستوى الفني لكرة الإمارات حالياً أقل بكثير مما كانت عليه قبل موسمين، مشيراً إلى غياب التوازن بين الفرق الكبرى هو ما يمنح الفرصة لبقية الأندية للمنافسة على اللقب.