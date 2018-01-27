محمـد بن زايـد: الـرياضــــــــة جامعة للمتعة والتآلف

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عصر أمس، في مبادرة «نمشي معاً» في حديقة أم الإمارات بأبوظبي.

كما شارك المئات من مختلف فئات المجتمع في المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، بهدف إشراك ودمج أصحاب الهمم في المناسبات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى حض المجتمع على الإقبال على العمل التطوعي.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اصطحاب أبنائه وأحفاده للمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الهادفة. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بمشاركته أصحاب الهمم والمتطوعين والجمهور في هذه المبادرة المتميزة التي تستنهض فينا النشاط والحيوية.

وتحثنا على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة دعوة ورسالة إلى المجتمع بأن الرياضة جامعة للمتعة والتآلف والبناء الصحي السليم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته برؤية المتطوعين ومشاركتهم الإيجابية والمتميزة في خدمة الفعاليات، منوهاً بأن «التطوع قيمة حضارية وفطرة إنسانية تعكس جوهر الإنسان وعطاءه وبذله وحبه للخير ونفع الناس، والحمد الله، هذه الفطرة متأصلة في مجتمع الإمارات، تربى عليها أبناؤنا.

ونسعى لترسيخها وتنظيمها عبر مشاريع ومبادرات وطنية، ومبادرة (نمشي معاً) تدعو إلى التضامن والمحبة والحث على المشاركة والتطوع».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن ممارسة العادات الصحية السليمة تبدأ أولى خطواتها بالقناعة والرغبة، وهي مبدأ حياتي يتعين غرسه في الأجيال منذ الصغر، لذلك هناك دور مهم للأسرة والمدرسة لغرس هذا المبدأ فيهم، بما تمثله الرياضة من صفاء للذهن ونقاء للروح ونماء للعقل، أثرها يمتد ويطغى، ليس على الأفراد فحسب، بل على المجتمع برمته، ليصبح إيجابياً يافعاً وحيوياً ومنتجاً.

يُذكر أن مبادرة «نمشي معاً»، التي بدأت فعالياتها اليوم، ستقام كل يوم جمعة من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة مساء حتى أول مارس المقبل.

شارك في مبادرة «نمشي معاً» سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل - أبوظبي، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ومعالي الدكتور أحمد المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومحمد جبر السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي.

ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية، ونشر وتشجيع السلوكيات الصحية بين مختلف شرائح المجتمع، استعداداً للحركة الرياضية الإنسانية التي ستشهدها الدولة في استضافة دورة الألعاب الإقليمية مارس المقبل، والدورة العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019.

ومن جانبه أعرب محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيوخ وأصحاب المعالي لمشاركتهم أفراد المجتمع في هذه المبادرة الرياضية الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس أهمية الحركة الرياضية الإنسانية التي تشهدها الدولة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في مختلف المبادرات التي تشهدها الدولة، وتكريسا لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في نشر رسائل وقيم الخير حول العالم.