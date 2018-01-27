«شباب الأهلي - دبي» يعرقل العين

عرقل شباب الأهلي - دبي ضيفه العين بالتعادل 1-1 أمس، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

حيث تقدم السويدي ماركوس بيرغ للعين في الدقيقة 66، وتمكن البديل سعيد جاسم من إدراك التعادل لشباب الأهلي - دبي في الدقيقة 77، وبهذه النتيجة رفع «الزعيم» رصيده إلى 32 نقطة محتفظاً بالصدارة، ووصل شباب الأهلي - دبي إلى النقطة 17 من دون فوز في الدوري لليوم 104.

وتعادل حتا والإمارات 2 - 2 باستاد حمدان بن راشد، سجل للإعصار فيرناندو غابرييل وصاموئيل روزا في الدقيقتين 44 و48، وللصقور ساشو وعبد الغني معاوي في الدقيقتين 51 و65. وألغى الحكم أحمد سالم هدفاً لحتا في الدقيقة 40، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد حتا إلى 10 نقاط، والإمارات إلى 11 نقطة.