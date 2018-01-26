شباب الأهلي - دبي والعين هيبة «فرسان دبي».. أمام قوة «الزعيم»

يستضيف استاد راشد بدبي في الثامنة من مساء اليوم، قمة شباب الأهلي- دبي وضيفه العين، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري الخليج العربي، التي يدخلها الفريقان بطموح مختلف تماماً، ففي الوقت الذي يحاول فيه أصحاب الأرض، استعادة الثقة، وعودة هيبة الفريق التي افتقدها في مباريات الدوري هذا الموسم، ويسعى الضيوف إلى العودة من دبي، بالنقاط الثلاث، التي تعزز من صدارتهم لترتيب المسابقة.

يملك شباب الأهلي- دبي في خزينة نقاطه 16 نقطة، يحتل بها المركز السادس، وبات وضع «فرسان دبي»، لا يحتمل خسارة أي نقاط أخرى في الجولات التسع المتبقية من عمر الدوري، فيما يعتلي «الزعيم» العيناوي، عرش الترتيب برصيد 31 نقطة، أي بفارق 15 نقطة كاملة عن مستضيفه اليوم، وهو فارق كبير للغاية، بالنظر إلى تاريخ وقيمة الناديين على صعيد الساحة الكروية في الدولة.

لا يزال يعاني شباب الأهلي- دبي من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بقوة في دوري هذا الموسم، حتى إن مدربه مهدي علي، لم يستطع خلال المؤتمر الصحافي، سرد أسماء الغائبين.

وألمح إلى أنه يشعر بالملل، من كثرة ترديد التأثير السلبي للغيابات الكثيرة في مردود ونتائج الفريق، ولكنه أشار إلى استعادة شباب الأهلي- دبي، للاعبين عبد العزيز هيكل وحسن إبراهيم ووليد عباس، الذين غابوا عن لقاء عجمان الجولة الماضية، للإيقاف، وكذلك خميس إسماعيل، الذي حرم الفريق من جهوده في الجولة الثالثة عشر.

دعوة

وجّه مهدي، الدعوة إلى جماهير شباب الأهلي- دبي، للحضور بكثافة عالية في مدرجات استاد راشد اليوم، ومساندة الفريق حتى يتخطى الظروف الحالية التي وصفها بـ «الصعبة».

مؤكداً أن الفريق يمر بمرحلة صعبة، تحتاج إلى تكاتف الجميع لتجاوزها، مشيراً إلى معرفته بملامح القوة والضعف في صفوف العين، وإلى أهمية المباراة التي يتوقع الجـميع أن تكون مثيرة وحافلة بالنــدية، رغم فارق الترتيب والنقاط الكبير بين الفريقين، وتمنى أن يقدم الفريقين العرض الذي يسعد الجماهير، وأن يحقق فريقه النتيجة الإيجابية التي تعيده إلى طريق الانتصارات.

في المقابل، يتطلع العين لمتابعة مرحلة النتائج القوية، والعودة للمحافظة على موقعه الصداري في قمة الترتيب العام لفرق الدوري.

وقد أكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بمران أخير، أجراه أمس على ملعبه، تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي وقف على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، بعد إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق أسلوب اللعب والتكتيك، قبل أن يضع لمــــساته الأخيرة عـــلى خطــة وتشكيلة المباراة.

غيابات

وسيفقد العين في لقاء اليوم، قائده وصانع ألعابه الدولي عمر عبد الرحمن، بسبب عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، حسب قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، على خلفية أحداث خليجي 23 بالكويت، وكان اللاعب غاب عن صفوف الفريق المباراة السابقة أيضاً أمام حتا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما يستمر غياب لاعب متوسط الميدان عامر عبد الرحمن بداعي الإصابة، فيما يعود للتشكيلة البنفسجية، البرازيلي كايو لوكاس، بعد اكتمال جاهزيته البدنية.

ومن جانبه، أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، أن فريقه عازم على متابعة مرحلة النتائج الجيدة، من أجل المحافظة على صدارته، والمضي قدماً للمنافسة بقوة على لقب الدوري، وأوضح أن الفريق أكمل تحضيراته، وأصبح في كامل جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة الليلة أمام شباب الأهلي دبي، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة، برغم أن الخصم ليس في وضع مثالي حالياً.

ولكنه يظل فريقاً قوياً، وينبغي احترامه والتركيز أمامه بالملعب، وأثق في قدرات لاعبي فريقي على تحقيق النتيجة المطلوبة، والعودة من دبي بالنقاط الثلاث، لأن لاعبي العين يتمتعون بالعقلية الاحترافية، التي تمكنهم من التعامل مع أي فريق، أياً كان موقعه على خريطة جدول الترتيب.

مسؤولية

وعما إذا كان يرى أن فريق شباب الأهلي دبي، سيتأثر في مباراة اليوم بغياب مهاجمه ديوب، وخسارته الأخيرة أمام عجمان، أوضح زوران، أنه ليس مسؤولاً عن الفريق المنافس، وكل تركيزه ينصب في تجهيز فريقه، ليكون قوياً في ملعب المباراة، وأوضح أن العين سيغيب عنه اللاعب عمر عبد الرحمن، فيما سيعود إلى تشكيلته البرازيلي كايو لوكاس.

وقال: في اتحاد الكرة، نجد هناك أمراً مختلفاً وآلية العمل فيه تفتقد إلى النظام الإداري، ولا تتبع استراتيجية واضحة، ولا أعتقد أنه من الصعب أن يتولى أمر الاتحاد الكوادر القـــادرة على مواكبة التطور الذي تشهده الدولة.

103

رصيد شباب الأهلي- دبي خلا من الانتصارات طوال 103 أيام في الدوري، منذ فوزه على ضيفه فريق الإمارات برباعية نظيفة يوم 14 أكتوبر الماضي، وهي الفترة الأطول بلا فوز في تاريخ النادي. وخاض الفريق منذ الجولة الرابعة 9 مباريات، وتلقى فيهم الخسارة مرتين، وتعادل في 7 مباريات، ليفقد 20 نقطة كاملة، وساعدته نتائج الآخرين حتى الآن للبقاء قريباً من المربع الذهبي.

أحمد خليل: شباب الأهلي- دبي بالنسبة لي أصبح ماضياً

شدد المهاجم الدولي أحمد خليل، لاعب فريق العين، على أهمية مباراة اليوم، وضرورة حصد النقاط الثلاث للمحافظة على الصدارة، وقال إنهم لا يفكرون في موقع الفريق المنافس على جدول الترتيب بقدر ما يركزون على تقديم أداء قوى يقود لتحقيق النتيجة المأمولة مع كامل الاحترام لفريق شباب الأهلي ــ دبي.

وذكر أنهم في كامل جاهزيتهم الفنية والبدنية والمعنوية للظهور الجيد في ملعب المباراة الليلة، كما أنهم جاهزون للتحديات كافة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وعن شعوره وهو يواجه فريقه السابق، قال أحمد خليل، إن شباب الأهلي ــ دبي بالنسبة له أصبح من الماضــي، وهو حالياً يرتدي شعار العين ويدافع عنه مع تقديره واحترامـــه لإدارة الـــنادي وللزملاء والجماهير، وقال: نحن نعيش عصر الاحتراف.. الآن أقـــاتل من أجل مساعدة العين. العين - البيان الرياضي

مناقشة الترتيبات الأمنية للمباراة

عقدت لجنة تأمين الفعاليات، اجتماعاً تنسيقياً لتأمين فعاليات مباراة نادي شباب الأهلي ــ دبي ونادي العين، المقامة مساء اليوم على استاد راشد بنادي شباب الأهلي ــ دبي، بحضور الملازم أول يحيى الرئيسي ضابط ارتباط نادي شباب الأهلي ــ دبي.

وقد تم خلال الاجتماع التنسيقي عرض الخطط الأمنية والمرورية وأماكن أصحاب الهمم وبوابات الطوارئ، وتلا الاجتماع جولة ميدانية شملت مرافق النادي ومواقع بوابات الطوارئ وإجراءات الأمن والسلامة.

وحددت اللجنة بوابات (5 و6)، والمواقف مقابل أسواق اللولو والملا بلازا لجمهور نادي شباب الأهلي ــ دبي، أما بوابات رقم 2 و3 والمواقف المقابلة للقيادة العامة لشرطة دبي لجمهور نادي العين، وتهيب اللجنة بأفراد الجمهور الحضور قبل صافرة البداية بساعتين.