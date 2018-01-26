حتا والإمارات..لقاء الجريحين

يستضيف ستاد حمدان بن راشد الساعة الخامسة وعشر دقائق من مساء اليوم، لقاء حتا وضيفه فريق الإمارات ضمن منافسات الجولة 14 من دوري الخليج العربي.

ويتطلع الإعصار إلى استعادة نغمة الانتصارات المفقودة في آخر 4 مباريات من البطولة، حيث كان آخر انتصار له في الجولة التاسعة على الظفرة بخماسية مقابل هدفين، ما يجعل الرغبة قوية اليوم لدى أصحاب الأرض لمصالحة الجماهير والابتعاد عن المراكز الأخيرة بعد مراوحته المركز 11 برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق الإمارات المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وتبدو المهمة صعبة على «الجريحين»، ويسعى كل طرف إلى الخروج من كبوة الخسارة القاسية في الجولة الماضية، حيث مني حتا بهزيمة بستة أهداف «نصف درزن» مقابل هدفين من العين، فيما تجرع الصقور طعم الرباعية على يد الوصل مقابل هدف.

وأنهى الإعصار استعداداته المكثفة في الأيام الماضية على ملعبه، ويدخل مواجهة اليوم تحت شعار «لا بديل عن الفوز». ويستمر غياب المدافع السوري عمرو الميداني بداعي الإصابة إلى جانب اللاعب محمود قاسم، الذي حصل على البطاقة الحمراء، إلا أن إدارة حتا رفضت قبول أي أعذار أو حجج بذريعة الإيقاف أو الغيابات المتكررة نظراً لعدم وجود فروقات بين لاعب أساسي واحتياطي، فجميع اللاعبين بالمستوى نفسه.

تعزيز

ومن ناحيته أكد عبدالله علي لاعب حتا، أن لقاء اليوم في غاية الأهمية أمام الإمارات، وقال: مباراة اليوم لا تقل أهمية عن جميع المباريات السابقة، وتعتبر إحدى المواجهات المباشرة مع منافس لا تفصلنا عنه سوى نقطة، وفي حال الفوز على الصقور سنعزز مركزنا في جدول الترتيب على حساب الضيوف.

بينما ستؤثر النتيجة السلبية وتسهم في تعقيد الحسابات في هذا التوقيت، ما يستدعي التركيز بنسبة عالية في مواجهة اليوم والتفكير بجميع الأمور الإيجابية، التي قمنا بها في الدور الأول من البطولة وتوظيفها في مباراة اليوم.

رفض

ومن جانبه رفض التونسي نورالدين العبيدي مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، النظر إلى مباراة فريقه الهامة اليوم أمام مضيفه حتا ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، من زاوية خسارة الإعصار بالستة أمام العين في الجولة الماضية من البطولة، واصفاً المباراة بالصعبة على الفريقين معاً.

وأوضح العبيدي: من الخطأ التعامل والنظر إلى حتا من زاوية هزيمته بالستة في الجولة الماضية أمام العين، المنافس قدم مستوى جيداً في الشوط الأول، وتمكن من مجاراة العين، وكما حتا خسر، نحن أيضاً خسرنا بالأربعة أمام الوصل في ذات الجولة، وهذا ليس معياراً ومؤشراً على شيء ما.

احترام المنافس

ولفت العبيدي إلى أن احترام المنافس واللعب بعقلانية وتركيز عال طوال المباراة، تعتبر من العوامل المساعدة لفريقه من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وشدد العبيدي على أن فريقه يحسب حساباً خاصاً لمباراة اليوم لتأثير نتيجتها بصورة مباشرة على مشوار الصقور في البطولة، متوقعاً أن يلعب حتا بنسبة 150% من مستواه لمنع تلقي الهزيمة على ملعبه.

وأبدى العبيدي ارتياحه لمستوى إعداد فريقه لمباراة اليوم، ومستوى تجاوب لاعبيه مع توجيهاته، كاشفاً النقاب عن أن فريقه سوف يفتقد إلى خدمات عدد من لاعبيه الأساسين، أمثال خالد شماريخ وحسن عبدالرحمن وعمر الخديم، في مقابل عودة علي ربيع والحسين صالح وأحمد الشامسي.

حصد النقاط

ومن ناحيته شدد أحمد الشامسي لاعب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن حصد نقاط مباراة اليوم أمام حتا ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، يمثل الخيار الأول للصقور، معترفاً بصعوبة المباراة على الفريقين معاً، منوهاً بأن فريقه جاهز تماماً لتحقيق الفوز والعودة من ملعب المنافس بالنقاط الثلاث.