خورفكان يهزم الظفرة.. والحصن يكسب كلباء في دوري الصالات

سطر فريق نادي خورفكان، مساء أمس الأول، فوزاً كبيراً على الظفرة بأرضه ووسط جمهوره، على ملعب صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، بنتيجة 7-3، وتغلب فريق دبا الحصن بصعوبة على ضيفه اتحاد كلباء 3-2، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري كرة قدم الصالات.

وبهذه النتائج، يشتعل الصراع على مراكز المقدمة في السباق على بلوغ «البلاي أوف»، الذي سيكون في دوري هذا الموسم لأول مرة، والذي جاء متزامناً مع الموسم الأول لمشاركة المحترفين الأجانب.

شكلت مشاركة المحترف عصام علاء نجم المنتخب المصري مع فريق نادي خورفكان، إضافة حقيقية على فرقة أبناء خورفكان، وكان المصري المتألق نجماً فوق العادة، وقاد فريقه لنيل لقب أول فريق يهزم الظفرة في الدوري، بقيادة المدرب الوطني أنور محمد الحمادي، خلال هذا الموسم، ونجح في إحكام الرقابة على المحترف باسورا، وسجل الهاتريك وصنع هدفين.

«هاتريك»

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم خورفكان 2-1، وسجل عصام علاء بمفرده 3 أهداف لفريقه، وجاءت بقية الأهداف عن طريق هيثم الشاعر هدفين، وخالد الشوكة وحارس المرمى أحمد عبد الله، الذي سجل من الشباك إلى الشباك، وسجل للظفرة باسورا وصبري جميل وعبد الكريم جميل.

وفي الشوط الثاني، أحكم هيثم الشاعر الرقابة على باسورا الخطير، والذي لا يمكن مراقبته، لولا أنه كان مرهقاً من جراء السفر وخوض مباراة دولية مع منتخب أذربيجان قبل 24 ساعة من مباراة فريقه مع خورفكان.

وفي دبا الحصن، نجح أصحاب الأرض في انتزاع أغلى ثلاث نقاط من تحت أقدام نمور كلباء، بنتيجة 3-2، بعد مباراة مثيرة، جمعت بين الجريحين من الجولة الماضية، ويذكر أن فريق كلباء كان يمر بظروف صعبة، بعد إقالة مدربه أحمد الساحر، واستبعاد عدد من اللاعبين، وتسليم المهمة إلى اللاعب الدولي المصاب أحمد عبد الله سرحان لقيادة الفريق من المنطقة الفنية، مع اللاعب السابق والإداري الحالي جاسم خاوي.

ونجح الثنائي سرحان وخاوي في إعادة الروح إلى لاعبي فريق كلباء، وإحداث تغيير إيجابي في الفريق من حيث الأداء، وتبادل تسجيل أهداف فريق دبا الحصن، إبراهيم خادم ووائل محمد خميس كابتن الفريق هدفين، ولنمور كلباء المحترف العماني معتصم رياض الشامسي هدفين.

وبنهاية الجولة الثانية عشرة، يظل الظفرة محافظاً على الصدارة برصيد 28 نقطة، والنصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ودبا الحصن في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

وتجمع مباريات الجولة القادمة بين اتحاد كلباء وخورفكان، والحمرية ودبا الحصن، والنصر والظفرة، وشباب الأهلي دبي مع مليحة.