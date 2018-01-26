جوكيكا يستعد للقاء أصحاب السعادة بطريقة جديدة

طوى الظفرة صفحة الخسارة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة بالدوري أمام مضيفه الشارقة وبدأ في الاستعداد لمواجهة ضيفه الوحدة بعد غد في الجولة 14 من دوري الخليج العربي التي يبحث فيها عن فوزه الثاني بالمنافسة والهروب من ذيلية الترتيب.

وعمل المدير الفني الجديد جوكيكا على إعادة تنظيم صفوفه وتطبيق طريقة لعب جديدة قبل مباراة الأحد التي تعتبر الثانية له في الدوري بعد توليه المهمة خلفاً للسوري محمد قويض، مع حرصه على إجراء تغيير في خط الدفاع خاصة على الطرفين الأيمن والأيسر بعد تأكيد تعافي المدافع عبد الرحمن يوسف من الإصابة وجاهزيته للمشاركة ضد الوحدة، وينتظر أن يشارك يوسف في خانة المدافع الأيسر بدلاً عن قلب الدفاع مع عودة سلطان السويدي للمدافع الأيمن وخروج حمد المرزوقي من التشكيلة الأساسية، بجانب تكليف خالد بطي .

وخالد الدرمكي لاعبي الإرتكاز بمهام دفاعية جديدة، فيما يواجه جوكيكا مشكلة في المقدمة الهجومية لعدم جاهزية الثنائي الأجنبي، البرازيلي الميدا والأوزبكي أيغور اللذين لم يشاركا في تدريب أول من أمس بسبب الإصابة، لكن الجهاز الطبي يعمل على تجهيز الثنائي الذي لم تتضح الرؤية بشأن مشاركته في اللقاء رغم تحسن الميدا المصاب في مفصل القدم.

وبجانب التدريبات البدنية والتجهيزات التكتيكية فإن الجهاز الفني ركز على رفع الروح المعنوية للاعبين بمساعدة الجهاز الإداري نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق بتواجده في ذيلية الترتيب برصيد 8 نقاط من فوز واحد و5 تعادلات، مع متابعة من قبل مجلس الإدارة الذي طالب لاعبيه بضرورة العودة للإنتصارات والتقدم في جدول الترتيب.