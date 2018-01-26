اتحاد الكرة يختتم دورة مدربي حراس المرمى المستوى الأول

اختتمت صباح أمس باتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، دورة حراس المرمى المستوى الأول، والتي استمرت للفترة من 20 لغاية 25 من الشهر الجاري، بمشاركة 21 من مدربي حراس مرمى أندية الدولة.

وقدمت محاضراتها النظرية والعملية تحت إشراف المحاضر الإماراتي الآسيوي حسن إسماعيل المقيم المدرب السابق لحراس مرمى منتخبنا الوطني الأول والأولمبي، بالإضافة للمحاضر السعودي الآسيوي حمد اليامي المشرف العام من قبل الاتحاد الآسيوي على الدورة.

وأشاد المحاضر الآسيوي حمد اليامي في ختام فعاليات الدورة، بمستوى الدورات التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث قال: «الدورات التدريبية الفنية التي تنفذ في دولة الإمارات اكتسبت سمعة طيبة جداً على المستوى القاري والعالمي، ويسعدنا نحن كمحاضرين ومشرفين آسيويين أن نتواجد دوماً لتقديم هذه الدورات أو الإشراف عليها بتكليف من الاتحاد الآسيوي.

مشيراً إلى توافر مختلف عناصر نجاح إقامة مثل هذه الدورات التدريبية، كالملاعب المجهزة بأحدث التقنيات وبحسب المعايير العالمية، إضافة إلى توافر البنية التحتية المختلفة من قاعات دراسية وفنادق، وكوادر بشرية فنية وإدارية مؤهلة لتقديم مثل هذه الدورات وبنجاح ملفت».

بدوره قال محاضر الدورة الكابتن حسن إسماعيل: «محاور الدورة ارتكزت على تطوير مهارة حراس المرمى، وحالات اللعب التي تحدث في بعض المباريات، وأساسيات حراسة المرمى في مدارس وأكاديميات الكرة، إلى جانب بعض النقاط التي تخص حالات حراس مرمى الفريق الأول، والبرامج التدريبية والتخطيط لها، والحالة النفسية للحارس سواء في الفريق الأول أو الفئات العمرية».