دوري الأولى يعود بعد توقف 20 يوماً

تستأنف في الخامسة و5 دقائق اليوم مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بثلاث مباريات، بعد توقف دام 20 يوماً، لمشاركة 4 من فرق الدوري في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويلتقي اليوم خورفكان السادس مع الفجيرة «الوصيف بـ 17 نقطة» والحمرية مع الذيد في مباراة «ديربي»، ويستضيف مصفوت نظيره العربي، ويأمل الفجيرة بقيادة مارادونا استعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد تعادلين، فيما يقود خورفكان المدرب بدر صالح بعد تراجعه عن الاستقالة.

وفي اللقاء الثاني يقود الحمرية مدربه الجديد سليمان البلوشي، الذي حل مكان العراقي جمال علي، فيما يشرف على الذيد محمد الطنيجي.