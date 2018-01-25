رفض استئناف العين وعموري لخلل في الإجراءات

المصدر:
  • دبي ــ العوضي النمر
التاريخ:
طباعة Email

رفضت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم برئاسة سعيد مبارك الزحمي، طلب تقدم به نادي العين ولاعبه عمر عبد الرحمن بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق اللاعب من قبل لجنة الانضباط بإيقافه أربع مباريات مع ناديه وتغريمه 50 ألف درهم وتوجيه إنذار كتابي له بعد إدانته مع كل من لاعبي المنتخب علي مبخوت ومحمد فوزي من قبل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها اتحاد الكرة أخيرا بمخالفة لوائح الانضباط الخاصة بالمنتخب لخروجهم من المعسكر دون اذن إداري عشية مباراة المنتخب أمام عمان في نهائي كأس الخليج 23 التي أقيمت أخيرا في الكويت.
 
وجاء رفض طلب إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق عموري بسبب أن اللاعب والنادي لم يتقدما باستئناف رسمي مع دفع الرسوم وانما طالب فقط بإيقاف تنفيذ العقوبة ما يعد مخالفا للائحة المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، مشيرا الى أنه يمكن للاعب الطعن في القرار خلال الفترة المحددة لتقديم الطعن.

من جانب آخر قررت اللجنة أيضا تأجيل البت في الطلب الذي تقدم به لاعبي المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت ومحمد فوزي للطعن في العقوبة   الصادرة بحق كل منهما من قبل لجنة الانضباط الى جلستها المقررة يوم الاحد المقبل نظرا لتقديم طلب اللاعبين متأخرا الى لجنة الاستئناف، إذ لم تتمكن من البت فيهما.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: عبيد حماد: عقوبات اتحاد الكرة بحق عموري مرتجلة ومجحفة

    عبيد حماد: عقوبات اتحاد الكرة بحق عموري مرتجلة ومجحفة

     وصف محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، قرار فرض عقوبات

  • الصورة: زوران ماميتش: إيقاف عموري غير قانوني

    زوران ماميتش: إيقاف عموري غير قانوني

    وصف الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، قرار عقوبة الإيقاف التي طالت قائد الفريق وصانع الألعاب الدولي، عمر عبد الرحمن ( عموري)، من قبل اتحاد كرة القدم على خلفية أحداث خليجي 23 بالكويت بغير القانوني.

  • الصورة: تين كات: قرار الاتحاد بوقف مبخوت غير عادل

    تين كات: قرار الاتحاد بوقف مبخوت غير عادل

    وصف الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة قرار اتحاد الكرة بإيقاف علي مبخوت 4 مباريات، بغير العادل، وذلك بداعي خروج مبخوت ومحمد فوزي دون إذن من إدارة المنتخب الوطني وقبل النهائي مع المنتخب العماني

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon