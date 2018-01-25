رفض استئناف العين وعموري لخلل في الإجراءات

رفضت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم برئاسة سعيد مبارك الزحمي، طلب تقدم به نادي العين ولاعبه عمر عبد الرحمن بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق اللاعب من قبل لجنة الانضباط بإيقافه أربع مباريات مع ناديه وتغريمه 50 ألف درهم وتوجيه إنذار كتابي له بعد إدانته مع كل من لاعبي المنتخب علي مبخوت ومحمد فوزي من قبل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها اتحاد الكرة أخيرا بمخالفة لوائح الانضباط الخاصة بالمنتخب لخروجهم من المعسكر دون اذن إداري عشية مباراة المنتخب أمام عمان في نهائي كأس الخليج 23 التي أقيمت أخيرا في الكويت.



وجاء رفض طلب إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق عموري بسبب أن اللاعب والنادي لم يتقدما باستئناف رسمي مع دفع الرسوم وانما طالب فقط بإيقاف تنفيذ العقوبة ما يعد مخالفا للائحة المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، مشيرا الى أنه يمكن للاعب الطعن في القرار خلال الفترة المحددة لتقديم الطعن.

من جانب آخر قررت اللجنة أيضا تأجيل البت في الطلب الذي تقدم به لاعبي المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت ومحمد فوزي للطعن في العقوبة الصادرة بحق كل منهما من قبل لجنة الانضباط الى جلستها المقررة يوم الاحد المقبل نظرا لتقديم طلب اللاعبين متأخرا الى لجنة الاستئناف، إذ لم تتمكن من البت فيهما.