"هيئة الرياضة" تصلح بين بن غليطة والعواني

شهد معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، جلسة صلح جمعت مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وذلك على هامش مذكرة التفاهم التي جمعت اللجنة المنظمة المحلية للأولمبياد الخاص والاتحادات الرياضية، وقد تم تصفية وتنقية الأجواء ، يذكر أن بن غليطة والعواني قد تبادلا تصريحات رنانة ونقداً وهذه التصريحات شغلت الشارع الرياضي خلال الأيام الماضية.

من جانبه أكد معالي محمد خلفان الرميثي ان الاختلاف في وجهات النظر بين المسؤولين في الرياضة وارد لكن يجب ان تحل في الغرف المغلقة بعيداً عن الإعلام، كما أكد بن غليطة انه لا يحمل إلا الخير في ضميره لأخيه العواني، والاختلاف في وجهات النظر وارد وعلى الجميع ان يعمل في خدمة الوطن، كما أكد العواني ان علاقة قوية تجمعه بأخية مروان بن غليطة، ومؤكداً اعتذاره للشارع الرياضي عما بدر من تصريحات خلال الفترة الماضية، ومشدداً على أن النفوس متصافية وعلى الجميع ان يعمل في خدمة رياضة الإمارات.