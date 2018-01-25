مارادونا:توقعت مواجهة فريق كبير.. فاصطدمنا بالأكبر

علق الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، مدرب فريق الفجيرة، على قرعة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي جرت أول من أمس، وأوقعت ذئاب الفجيرة ضد فريق العين، مشيراً إلى أنه توقع مواجهة فريق كبير خلال هذا الدور، خصوصاً وأن الفرق السبعة التي تأهلت تلعب في دوري الخليج العربي، لكنه لم يكن يتخيل أن يواجه أقواها وأكبرها على الإطلاق وهو نادي العين، الذي شبهه بالمنتخب.

وقال مارادونا إن البنفسجي يضم أكثر من خمسة لاعبين يتواجدون ضمن منتخب الإمارات على رأسهم عمر عبد الرحمن (عموري)، وأحمد خليل ومحمد عبد الرحمن والحارس خالد عيسى وغيرهم من نجوم الزعيم العيناوي الدوليين المخضرمين.

وأشار الأسطورة الأرجنتينية إلى أن الضغط سيكون أكثر على العين وليس على لاعبيه، الذين سيدخلون للمباراة بقلب كبير وعقل بارد أو هادئ على حد تعبيره، لافتاً إلى أن لاعبي فريقه يتلهفون لهذه المواجهة، خصوصاً وأنها تجمعهم بمتصدر دوري الخليج العربي حالياً، والمرشح الأول لنيل لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

منوهاً إلى أن اللاعبين سيكونون في أتم درجات الجاهزية عندما يحين موعد اللقاء في أبريل المقبل بملعب شباب الأهلي- دبي في العوير، معرباً عن أمله في أن يكون الجميع على مستوى الحدث.

وفيما يتعلق بالمواجهات الأخرى في دور الثمانية قال الأسطورة إن الذي يهمه هو فريقه، موضحاً: في اعتقادي أن أي مباراة أخرى لن تكون سهلة طالما أن الهدف هو التأهل لنصف نهائي المسابقة الأغلى في الموسم.