العبدولي: لم أقصد التقليل من فرق دور الثمانية

أكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة أن تصريحاته حول قرعة ربع نهائي الكأس، ربما فسرت خطأ، مشيراً إلى أنه لم يقصد التقليل من بقية الأندية التي تأهلت لدور الثمانية، عندما أكد أنه كان يتمنى أن تجنبه القرعة إحدى الفرق الثلاثة، التي تعتبر مرشحة للكأس وهي الوصل والعين والوحدة، ولكن القرعة أوقعت النواخذة ضد الوصل.

منوهاً إلى أن كل الفرق تعتبر قوية لكن هذا الثلاثي يعد الأكثر جاهزية والأوفر حظوظاً في الذهاب بعيداً في المسابقة، وذلك من واقع ما يقدمه اللاعبون حالياً من مستويات في مختلف المسابقات.

وأشار العبدولي إلى أنه حاول مداعبة حميد يوسف مدير فريق الوصل عندما قال إن مواجهتهم أمام الإمبراطور ستكون ثأرية، خصوصاً وأن الأخير جرعهم الهزيمة في الدور الأول من دوري الخليج العربي.

وذكر العبدولي أن فريقه سيكون هدفه قبيل انطلاقة مباريات ربع نهائي الكأس هو تأكيد بقائه بدوري الخليج العربي، قائلاً: «مباريات دور الثمانية التي تنطلق في الثاني عشر من إبريل المقبل ستلعب بعد نهاية الدوري، حينها سنكون عرفنا مصيرنا ولذلك سيكون جل تفكيرنا في قادم مباريات الدوري إلى جانب مباراة الجزيرة في كأس الخليج العربي يوم 14 فبراير المقبل، في دور الثمانية أيضاً من ذات المسابقة.