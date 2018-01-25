إطلاق دوري اتحاد الكرة للأكاديميات للموسم الثاني

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمس عن إطلاق الموسم الثاني لدوري اتحاد الإمارات لكرة القدم للأكاديميات بموسمه الثاني، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بمقر الاتحاد بدبي، حضره كل من، هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس مجلس إدارة أكاديمية اتحاد كرة القدم، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، والدكتور خالد عبد الله العضو المنتدب لأكاديمية اتحاد كرة القدم، وحسين مراد الرئيس التنفيذي لشركة إنسبيراتوس المنظمة للبطولة، وعدد من ممثلي الأكاديميات المشاركة في الدوري وممثلي وسائل الإعلام.

افتتح المؤتمر الصحافي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، والذي رحب بإطلاق الموسم الثاني لدوري اتحاد الإمارات لكرة القدم للأكاديميات، ناقلاً تحيات وتمنيات المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وإخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، واصفاً الحدث بأنه فرصة مناسبة لاستمرارية العمل في اكتشاف ورعاية المواهب الكروية الصغيرة والاستثمار فيها، شاكراً جهود جميع المساهمين في رعاية هذا الحدث الكروي المهم ومتمنياً للجميع موسماً كروياً مليئاً بالإنجاز والنجاح.

بدوره قال الدكتور خالد عبدالله في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، بعد نجاح الموسم الأول من البطولة يسرنا أن نُعلن عن توسيع الفئات المُشاركة في الدوري لتشمل فئات تحت 18، تحت 16 وتحت 14 عامًا وذلك لتمكين المواهب الأصغر سنًا من المشاركة في البطولة، حيث تتيح هذه المنصة للمواهب الطموحة سواء من المواطنين أو المقيمين فرصة اكتشافها وتطويرها.

وأضاف الدكتور خالد عبد الله، الدوري مناسبة لاستكمال مسيرة البطولة الناجحة في دعم كرة القدم للناشئين والشباب في الإمارات، حيث حققت البطولة في عامها الأول نجاحاً ملحوظاً، لافتا إلى أنها أتاحت الفرصة لأكاديميات الأندية المحلية والأكاديميات الخاصة للعب مباريات تنافسية.

الجدير بالذكر أن دوري اتحاد الإمارات لكرة القدم للأكاديميات سينطلق الأسبوع المقبل وتفتح البطولة أبوابها لمشاركة أكاديميات الأندية المحلية والأكاديميات الخاصة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على حد السواء، كما سيتاح للاعبين الشباب فرص اكتشافهم بواسطة كشافي الأندية المحلية والعالمية الذين سيحضرون مباريات البطولة باستمرار.