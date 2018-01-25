«دبي الرياضي» يدعم الرؤية المحلية والآسيوية لتطوير البراعم

اختتم مجلس دبي الرياضي مهرجان دبي الثالث لبراعم كرة القدم فئة 6 و7 سنوات الذي نظم بالتعاون مع شركات كرة القدم بدبي المشاركة في دوري الخليج العربي ولجنة دوري المحترفين، وشارك في المهرجان 160 لاعباً من شركات كرة القدم بأندية دبي.

وأقيمت المرحلة الرابعة والأخيرة من المهرجان في نادي الوصل الرياضي بمشاركة فرق تمثل شركات كرة القدم في أندية دبي وهم: شباب الأهلي دبي وحتا والنصر والوصل، وتم في ختام فعاليات المهرجان تكريم الفرق واللاعبين المشاركين بحضور علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وحمد الجنيبي مدير إدارة التطوير وتراخيص الأندية بلجنة دوري المحترفين، ومحمد علي محبوب مدير أكاديمية شركة الوصل لكرة القدم وتوفيق الزهروني أخصائي شركات كرة القدم وعدنان العيوني أخصائي أكاديميات كرة القدم وأحمد كشو تنفيذي أول شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمدربين في أندية دبي.

ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال تنظيم المهرجان إلى توفير وقت للبراعم للتعلم والاستمتاع بلعبة كرة القدم، وتطوير مهاراتهم من خلال خوض المباريات، وتنمية النشاط وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة.

وكانت المرحلة الأولى من المهرجان الثالث قد انطلقت في شركة شباب الأهلي دبي، بالتزامن مع افتتاح «أكاديمية نادي شباب أهلي دبي لكرة القدم» بحضور رئيس لجنة الحكام بالفيفا بيارلويجي كولينا، كما تم تنظيم المرحلة الثانية من المهرجان في شركة النصر، فيما تم تنظيم المرحلة الثالثة من المهرجان في شركة حتّا.