أخطاء في المنتخب يتحملها الزعيم

أعرب المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن استيائه الشديد من عقوبة الإيقاف على لاعبي المنتخب بسبب الخروج، معتبراً أن العقوبة ليست في محلها، قائلاً: كان على الاتحاد أن يعاقب اللاعبين على مستوى المنتخب وليس النادي، وأنا كمدرب لفريق العين تضررت بطريقة مباشرة من هذا القرار غير المنطقي، لأنني سأفقد لاعباً مهماً وأعتمد عليه في خططي، وإذا خسر العين مباراته المقبلة والتي تليها فلن يرحمني أنصار النادي، وسيطالبون بإقالتي.

واعتبر المدرب أن العقوبة كانت لابد أن تطال آخرين ليسوا في المستطيل الأخضر، مؤكداً أن تحميل اللاعبين المسؤولية فيه إجحاف، وقال: ليس من الإنصاف أن نحمل مسؤولية الخسارة لثلاثة لاعبين فقط، فالخسارة يتحملها الكل بداية من الإداريين، فلماذا لا تتم محاسبة أحد المسؤولين من اتحاد الكرة؟