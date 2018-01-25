منصور بن زايد: العمل بجد لتطوير «فخر أبوظبي»

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، أمس، بمكتب سموه بقصر الرئاسة، أعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة بعد إعادة تشكيله. وهنأ سموه الأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الداعمة لمسيرة النادي في المجالات الرياضية والثقافية والاستثمارية والشبابية والمجتمعية. ودعا سموه أعضاء مجلس الإدارة العمل بجد واجتهاد، وإحداث التطوير المطلوب من أجل أن يحافظ النادي على مكانته المتميزة محلياً وإقليمياً.

من جانبه، قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة نائب رئيس النادي، الشكر والامتنان لسمو الشيخ منصور بن زايد على رعايته ودعمه المتواصل لمسيرة النادي، معرباً عن اعتزاز مجلس الإدارة الجديد بالثقة الغالية التي أولاها لهم سموه، مؤكداً العمل على ترجمة رؤية سموه لتحقيق النقلة النوعية المرجوة في كل الأنشطة الرياضية وخدمة المجتمع.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد ترأس، أمس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي بعد إعادة تشكيله، حيث استعرض الاجتماع البرامج الموضوعة لتطوير الأنشطة الرياضية، وناقش الخطط المستقبلية للرياضات الجماعية والفردية للنادي، ودور النادي في رفد المنتخبات الوطنية بالكوادر الرياضية المتميزة من مختلف الفئات العمرية.

واطلع المجلس على الخطط المستقبلية الاستثمارية الجديدة الرامية إلى تحقيق عوائد تمكّن النادي من تحقيق أهدافه وتعزيز مكانته التنافسية محلياً وإقليمياً، بعد تحقيق النادي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي في ديسمبر الماضي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وأحمد علي الصايغ، وراشد عتيق الهاملي، ومحمد سيف السويدي.