الوحدة يستعيد الوصافة.. ودبا عقدة الجزيرة

استعاد الوحدة وصافة دوري الخليج العربي بعد فوزه على النصر بهدف نظيف مساء أمس، على استاد مدينة زايد الرياضية في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.ورفع العنابي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني الذي فقده لمدة يوم واحد لصالح الوصل، مواصلاً نتائجه الإيجابية، وأبقى على فارق النقطتين مع العين المتصدر، فيما تلقى العميد خسارته الأولى تحت قيادة الصربي يوفانوفيتش العائد لتولي مهمة الفريق في بداية ولايته الثانية ليتجمد رصيد النصر عند النقطة 17 في المركز الخامس في جدول الترتيب. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق نجم وقائد الوحدة إسماعيل مطر من كرة ثابتة في الدقيقة 19، بينما أهدر المجري جوجاك ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وطاردت عقدة دبا الفجيرة فريق الجزيرة، حيث فشل الأخير في عبوره وتعادل الفريقين 2-2 أمس على استاد محمد بن زايد. وكان دبا قد فاز على الجزيرة 1- 0 في الدور الأول، وحقق فوزاً آخر في كأس الخليج 3/‏ 1.

وبهذه النتيجة رفع فخر أبوظبي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، مقابل 12 نقطة لدبا في الترتيب التاسع.

وافتتح فخر أبوظبي التسجيل في الشوط الثاني من ركلة جزاء سددها بوصوفة «56»، وأضاف أحمد العطاس الهدف الثاني ق78، في المقابل سجل ديوغوا دا سيلفا ق 48، وردولفو دا سيلفا هدف التعادل ق89.