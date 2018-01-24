مطر يقود الوحدة للفوز على النصر واستعادة الوصافة

استعاد الوحدة المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 29 نقطة، عقب فوزه على ضيفه النصر بهدف وحيد، سجله القائد إسماعيل مطر في الدقيقة 19 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في ختام مواجهات الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي، باستاد مدينة زايد الرياضية مساء اليوم، وتسببت الخسارة في تراجع النصر إلى المركز الخامس بعد أن تجمد رصيده عند 17 نقطة.

وشهدت بداية المباراة محاولات هجومية من الجانبين لم تثمر عن تهديد فعلي على مرمى أي فريق، وظهرت أول فرصة في الدقيقة 12 أمام تيجالي من العكسية التي أرسلها محمد الشحي لكن الحارس أحمد شامبيه كان أسرع في اللحاق بالكرة ليبعد الخطر عن مرماه، وحصل الوحدة على مخالفة بالقرب من الصندوق حاول جوجاك وضعها في الشباك حولها شامبيه إلى ركنية، تلتها مخالفة أخرى مع إسماعيل مطر على مشارف الصندوق، سددها بنفسه في المرمى مباشرة ليضع الوحدة في المقدمة عند الدقيقة 19.

تواصل ضغط أصحاب الأرض ليحتسب الحكم ركلة جزاء على جوان العمري بعد عرقلته لمراد باتنا في الدقيقة 22، أهدرها جوجاك عندما سدد بقوة لتصطدم الكرة بالعارضة وتذهب إلى خارج الملعب، لتضيع فرصة كبيرة على الوحدة لتعزيز تقدمه، وهيأ تيجالي الكرة لمراد باتنا سددها فوق العارضة، ومرر مراد باتنا الكرة لمحمد برغش داخل منطقة الست ياردات سددها ضعيفة بعيداً عن الخشبات الثلاث.

من جانبه سعى النصر لقيادة عدة هجمات من الجهة اليسرى للوحدة عن طريق البرازيلي مارسيلو تصدى لها الكوري بارك، وحصل طارق أحمد على فرصة في مواجهة المرمى كانت كفيله بإعادة النصر إلى المباراة من جديد، لكن تسديدته انتهت في أحضان محمد الشامسي، وحاول طارق أحمد تعويض الفرصة الضائعة بتسديدة من خارج المنطقة علت العارضة، أعلن بعدها الحكم عن نهاية الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف دون مقابل للنصر.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية من الجانبين، حيث سعى الوحدة لتعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني، فيما عمل النصر على الوصول إلى شباك محمد الشامسي من أجل معادلة النتيجة، وأهدر تيجالي فرصة كبيرة لتسجيل هدفه رقم مائة في مسابقة دوري الخليج العربي من عكسية باتنا التي سددها برأسه خارج المرمى، وانخرط مراد باتنا بهجمة سريعة على الجانب الأيسر للنصر ومرر لتيجالي لم يتمكن من استثمارها، وسدد محمود خميس عكسية خادعة في المرمة مباشرة سيطر عليها محمد الشامسي.

وتواصلت محاولات الفريقين فيما تبقى من زمن المباراة، ولاحت عدة فرص في الجانبين، لم يتمكن المهاجمون من ترجمتها إلى أهداف، ليمر الوقت ويعلن لحكم عن نهاية المباراة بفوز الوحدة بهدف دون مقابل للنصر.