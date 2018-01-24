تين كات: قرار الاتحاد بوقف مبخوت غير عادل

وصف الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة قرار اتحاد الكرة بإيقاف علي مبخوت 4 مباريات، بغير العادل، وذلك بداعي خروج مبخوت ومحمد فوزي دون إذن من إدارة المنتخب الوطني وقبل النهائي مع المنتخب العماني في كأس الخليج الذي اختتم في الكويت 5 يناير الجاري، وتساءل تين كات ما جريرة النادي في إيقاف لاعب ما، مشيراً إلى انه لا يتحدث عن ارتكاب المخالفة من عدمها بل إن النادي تضرر من هذا القرار بفقد أهم عناصره لمدة 4 مباريات.

وقال إن النادي أعطى اللاعبين مبخوت وفوزي للمنتخب الوطني وهو فخور بذلك وقد هيأ لهما البيئة المناسبة للتدريبات وتأهيلهما على أعلى مستوى، وبدلاً من أن يكافئ الاتحاد النادي بشيء إيجابي كافأه بإيقاف لاعبيه، مشيراً إلى أن اللاعب محمد فوزي كان مصاباً مع المنتخب الوطني وكان خارج القائمة فلماذا احتفظ به في الكويت؟ ولم يرجعه إلى النادي، ومطالباً اتحاد الكرة على تقديم تفسير اتجاه ذلك القرار الغريب.

وتابع تفاجأنا بإيقاف مبخوت قبل يوم واحد من مواجهة دبا وخروج اللاعب من التدريبات وهو محبط للغاية.

وأضاف أن هذا الأمر لا يحدث في أي دوري آخر، وإذا حدث وتم ارتكاب مخالفة فإن المخالفة تكون دولية بإيقاف اللاعب في البطولة نفسها أو إيقافه دولياً، دون تحمل النادي أدنى مسؤولية تجاه ذلك لأن النادي بالفعل ليس مسؤولاً عن ارتكاب أي مخالفة وإنما الطاقم الإداري لبعثة المنتخب هو المنوط بذلك.

وأضاف أنا لا أبرئ أو أتهم مبخوت وفوزي، مع العلم ان اللاعبين دائما ما يتحليان بالالتزام في معسكر النادي، إنما في حال حدوث مخالفة فإن القرار التأديبي يكون دولياً أو على قدر المسابقة نفسها، وليس محلياً بعقاب النادي الذي أودع لاعبيه امانة لدى مسؤولي المنتخب الوطني.